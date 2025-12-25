年末年始イッキ見推奨！2025年おすすめ韓国ドラマBEST10
▶【ランキング結果】2025年韓国ドラマ1位は…
2025年に配信された韓国ドラマ、気になっていたけれど時間がなくて追いつけなかった…という方も多いのでは？ 年末年始はそんな話題作を一気に楽しめる絶好のチャンス。人気韓流ナビゲーター・みんしるさんが、2025年のベスト10を厳選！
「皆さま、こんにちは。韓流ナビゲーターみんしるです。韓流イベントのMCやラジオパーソナリティーとしてお仕事をする傍ら、毎日のように追い続けている韓国ドラマ。2025年もあと僅か。1年の振り返りをしなければ！ということで、今回はみんしる的2025年BESTドラマをご紹介させていただきます。2025年に韓国で放送・配信開始となったドラマから選んでいます。皆さんのお気に入りはありますでしょうか？ それでは参りましょう！」
1位は最後に発表！！
■2. 済州島を舞台に三代の人生を描く“韓国王道”ヒューマン大作『おつかれさま』（Netflix）
今年本国のみならず世界中を涙で包み、百想芸術大賞で作品賞を受賞したドラマ『おつかれさま』。
済州島を舞台に描かれる三代にわたる母娘の人生と、誰よりも妻を愛し抜いた夫の姿は、まさに“韓国王道ドラマ”と呼ぶにふさわしい作品でした。
文学の夢を抱き、いつか島を出て詩人になりたいと願う少女エスンと、幼い頃から彼女を一途に支え続けるグァンシク。やがて結婚した二人は夢よりも大切な「家族」のために生きる道を選び、時代や貧困、不条理に翻弄されながらも濃厚な人生を積み重ねていきます。
今年はネームバリューや期待感に届かず、ちょっぴり残念な結果となったドラマが多かった中で、『ミセン』『マイ・ディア・ミスター』のキム・ウォンソク監督＆『椿の花咲く頃』の脚本家イム・サンチュンのコンビはやはり期待通り。
この作品も俳優陣のアンサンブルがとにかく素晴らしいのですが、中でもエスンの母グァンネを演じた“涙ボタン”ことヨム・ヘランと、エスンのお見合い相手を演じ「ハクシ！」というフレーズを流行させたサンギル役のチェ・デフンが共に百想芸術大賞助演賞を受賞したのは記憶に新しいところ。
若き日のグァンシクを体現したパク・ボゴムはもちろん、夫婦の中年期を演じたムン・ソリとパク・ヘジュンの熱演、そして何より一人二役で女優としてステップアップしたIUの演技と語りかけるようなナレーションが物語に深い余韻を残します。
家族の絆を再確認させてくれるドラマ『おつかれさま』は2025年を代表する極上のヒューマンドラマです。
【ここで見られる！】Netflix
【話数】全16話（約70分）
【出演者】IU、パク・ボゴム、ムン・ソリ、パク・ヘジュン 他
【ジャンル】ヒューマン／家族
【韓国放送年／日本配信年】2025年
Netflixシリーズ「おつかれさま」独占配信中
■3. 40・50代の共感が止まらない…中年管理職の悲哀と再生『ソウルの家から大企業に通うキム部長の物語』（Netflix）
現代社会を生きる人々の心に深く沁みる名作ドラマが数多く生まれた2025年。その中でも韓国の40、50代から「これは自分の物語だ」と圧倒的な共感を集めたのが『ソウルの家から大企業に通うキム部長の物語』です。
25年間、大企業に勤め人生のすべてを捧げてきたキム部長は、長年の夢だった役員昇進を目前にしながら、あるミスをきっかけに地方工場へ左遷。
さらには退職の圧力までかけられ、人生のどん底に突き落とされます。
ドラマ序盤は上司におべっかを使い、部下には横柄な態度と絵に描いたような“老害”っぷりを発揮。
家に帰ればソウルに持ち家があることも、息子を大学に通わせられたことも「自分が必死に働いた結果だ」と言い切るキム部長の姿に辟易させられる人も多いはず。
しかし話が進むにつれ、立場と環境が一変することで浮かび上がるのは、彼自身を縛り続けてきた「プライド＝エゴ」という鎧。誰かと比べること、誰よりも成功することだけを考えるあまり不慣れなことにまで手を出し、さらなるどん底へと向かうキム部長の姿に心を痛め、リアルな中年管理職の悲哀に自分を重ねてしまう人もいることでしょう。
韓国ではキム部長と同じ世代が集まればこのドラマの話で持ちきりだったそうで、辛くて見ていられないという人も多かったといいます。ですが、先に左遷させられた同期入社のテファンや片田舎の工場で働く人々、出世に執着する理由となった兄チャンスの存在など、周りの人々との交流によって彼の価値観は少しずつ変化し、本当の幸せとは何かに気づき再び自分らしい人生を歩み始めます。
そんなキム部長の変化を説得力のある演技で見せてくれるのが名優リュ・スンリョン。また、どんな状況になろうとも夫を変わらず支え続ける妻ハジンの存在も大きな見どころで、ミョン・セビンの静かな演技が素晴らしく、夫婦の在り方や人生の再生を優しく照らし出します。
キム部長と同じ経験をした人、まさに自分がその世代の人、そしてこれからキム部長のような人生を送ることになる人。さまざまな世代にメッセージを送るこのドラマはラストの演出に至るまで深い余韻が残る完成度の高さ。長いタイトルから一つずつ言葉が消えていくエンディングを見届けた時、キム部長に幸あれ！と祈らずにはいられないでしょう。
【ここで見られる！】Netflix
【話数】全12話（約60分）
【出演者】リュ・スンリョン、ミョン・セビン 他
【ジャンル】ヒューマン／社会派
【韓国放送年／日本配信年】2025年
Netflixシリーズ「ソウルの家から大企業に通うキム部長の物語」独占配信中
■4. “賢医”の空気感そのまま！産婦人科レジデントの成長と恋の予感『いつかは賢いレジデント生活』（Netflix）
韓ドラの名作『賢い医師生活』（以下、「賢医」）シリーズの空気感をそのまま受け継ぎ、産婦人科を舞台に描かれるスピンオフドラマ『いつかは賢いレジデント生活』。
主人公となるのは、やる気のないオ・イヨン、元アイドルのオム・ジェイル、女子力満点なピョ・ナムギョン、そして頭脳明晰ながら人間味に欠けるキム・サビ。
右も左も分からない1年目レジデント4人が怒られては落ち込み、失敗しては立ち上がる――そのあまりに不器用な姿に、気づけば親のような目線で見守ってしまいます。
そんな4人の奮闘ぶりをさりげなく彩るのが「賢医」シリーズお馴染みキャラたちのカメオ出演。
彼らの登場で以前とは変わらぬ世界線であることを確信させてくれるので、シリーズのファンにはたまりません。
ですが、本作の魅力はやはり医療ドラマとしてのリアリティの高さ。
派手な演出や過剰な感動に頼らず、実際に起こりうる症例や患者とのやりとりを丁寧に積み重ねていくスタイルは健在で、手術シーンの緻密さには現役医師からも高い評価が集まりました。
一方、このドラマは今まで以上に序盤から恋愛要素も散りばめられており、早くからラブラインが楽しめるのもポイント。中でもコ・ユンジョン演じるオ・イヨンと、彼女の姉の義理の弟で同じ産婦人科4年目レジデントのク・ドウォン（チョン・ジュンウォン）の関係は視聴者の心をときめかせました。
そして特筆すべきは俳優の発掘力。
脇役や新人を含め、すべてのキャラクターが血の通った存在として描かれています。特にイ・ボンリョン演じる理想の指導医ソ教授や、寒いギャグで場を和ませるイ・チャンフン演じるリュ教授、そしてキム・ヘイン演じる“嫌〜なヤツ”ミョン・ウンウォンなどの存在がドラマをさらに面白くさせました。
「生」と「死」が共存する産婦人科を舞台に、ただ面白いだけでなく視聴者をファンにさせてしまう魅力がギュッと詰まっているこの作品は、「やっぱり賢医シリーズは最高！」と感じさせてくれる作品です。
【ここで見られる！】Netflix
【話数】全12話（約70分）
【出演者】コ・ユンジョン、シン・シア、ハン・イェジ 他
【ジャンル】医療／ヒューマン
【韓国放送年／日本配信年】2025年
Netflixシリーズ「いつかは賢いレジデント生活」独占配信中
■5. キム・ダミ×ソン・ソックの距離感が癖になる心理サスペンス『ナインパズル』（Disney+）
今年はサスペンス・スリラーものも充実していた韓国ドラマ。その中でもイチオシ作品が、キム・ダミ＆ソン・ソックのコンビが癖になるドラマ『ナインパズル』です。
ある未解決事件の第一発見者で被害者の姪ユン・イナと、当時その事件を担当し、イナが容疑者であるという思いを拭いきれない刑事キム・ハンセム。それから10年後、天才プロファイラーとなったイナはハンセムと共に、再び動き始めた連続殺人事件を追うことになります。
仲間でありながら「疑う者」と「疑われる者」という相反する関係から、絶妙な信頼関係を構築していくイナとハンセム。キム・ダミとソン・ソックによって描かれるキャラクターと今までにない絶妙な信頼関係は見る者を虜にさせます。
加えて謎が謎を呼ぶストーリーに繊細な心理描写、そしてスタイリッシュな映像により、緊張感あふれる個性的なサスペンスドラマに仕上がっています。タイトルの如くストーリーはまるでパズルのように進行し、1つずつピースがはまるたびに新たな疑念と真実が浮かび上がる構成が秀逸なので考察する楽しさも味わえるはず。
またこのドラマは、演技力に定評のある俳優陣たちの他に、ファン・ジョンミン、チ・ジニ、イ・ソンミンなど主演級の俳優たちが意外なキャラクターでカメオ出演するサプライズ付きで楽しませてくれます。
信じたいが疑わずにはいられない刑事と、過去に縛られながらも真実へ近づこうとするプロファイラー。その微妙な距離感と感情の揺らぎが物語に深みを与えています。完成度の高い構成と余韻の残るラストから、続編を望む声が多いのも納得。考察好き、心理サスペンス好きにはぜひ見ていただきたい作品です。
【ここで見られる！】Disney+（ディズニープラス）
【話数】全11話（約60分）
【出演者】キム・ダミ、ソン・ソック 他
【ジャンル】サスペンス／スリラー
【韓国放送年／日本配信年】2025年
■6. 痛快さとスピード感が◎ 医療シリーズの新定番『トラウマコード』（Netflix）
チュ・ジフン演じる天才外科医ペク・ガンヒョクの痛快さに加えて、ヤン・ジェウォン（チュ・ヨンウ）とチョン・ジャンミ（ハヨン）の活躍が見どころの医療シリーズ。
あっという間に見終われるスピーディさが◎。シーズン2が待ち遠しい作品！
【ここで見られる！】Netflix
【話数】全8話（約55分）
【出演者】チュ・ジフン、チュ・ヨンウ、ハヨン 他
【ジャンル】医療
【韓国放送年／日本配信年】2025年
Netflixシリーズ「トラウマコード」独占配信中
■7. 最後まで謎が謎を呼ぶ話題のサスペンス『告白の代価』（Netflix）
今年最後に話題となったサスペンス・スリラー。
妖艶な魅力を振り撒くチョン・ドヨンと、ベリーショート姿でさすがの演技を見せるキム・ゴウンの演技に唸りっぱなし。最後まで謎が謎を呼ぶ展開で止めることが出来ない、イッキ見必至のドラマです。
【ここで見られる！】Netflix
【話数】全12話（約60分）
【出演者】チョン・ドヨン、キム・ゴウン 他
【ジャンル】サスペンス／スリラー
【韓国放送年／日本配信年】2025年
Netflixシリーズ「告白の代価」独占配信中
■8. キム・ユジョンがソシオパスを怪演…今年一番のマクチャン『親愛なるX』（Disney+）
とにかくソシオパスな主人公ペク・アジンを演じたキム・ユジョンの演技が最高！
自分の手は汚さずに自分の人生に邪魔になる者たちを排除していくというストーリーも面白く、イッキ見した作品です。原作と違う終わり方には賛否両論あるものの、今年一番のマクチャンドラマ！
【ここで見られる！】Disney+（ディズニープラス）
【話数】全10話（約60分）
【出演者】キム・ユジョン 他
【ジャンル】サスペンス／マクチャン
【韓国放送年／日本配信年】2025年
■9. ツンデレCEO×完璧秘書、大人女子に刺さる癒しロマンス『わたしの完璧な秘書』（Leminoプレミアム、U-NEXTなど）
ツンデレCEOを支える完璧すぎる秘書ウノを演じたイ・ジュニョクが素敵すぎるドラマ。仕事・恋愛・癒しが三拍子揃った。大人の女性におすすめしたい作品です。
【ここで見られる！】Leminoプレミアム、U-NEXT ほか
【話数】全12話（約60分）
【出演者】ハン・ジミン、イ・ジュニョク 他
【ジャンル】ロマンス
【韓国放送年／日本配信年】2025年
■10. 70年代の海底財宝に賭けるならずものたちの熱量『パイン ならずものたち』（Disney+）
1970年代を舞台に一攫千金を夢見て海底に眠る沈没船の財宝を狙うならずものたち。
前半は品行方正なイメージを投げ捨て完璧にボルグになりきったチョン・ユンホが、後半はならず者たちの紅一点、野望に燃えるマダムを演じたイム・スジョンが大優勝！
一癖あるキャラクターたちを演じる俳優陣の演技バトルが見ものです。
【ここで見られる！】ディズニープラス
【話数】全11話（約60分）
【出演者】リュ・スンリョン、ヤン・セジョン、チョン・ユンホ(東方神起)、イム・スジョン 他
【ジャンル】クライム／アクション
【韓国放送年／日本配信年】2025年
そして1位は…
■1. 傷ついた者同士が寄り添い再生する、癒しの人生ドラマ『未知のソウル』（Netflix）
みんしる的2025年韓国ドラマ1位は、ある出来事をきっかけに互いの“フリ”をして生活することになった双子の姉妹ミレとミジ、そして彼女たちを取り巻く人々を描いた、癒しと再生のドラマ『未知のソウル』です。
母親も間違えるほどそっくりな双子の姉妹ミレとミジ。
ある日、ソウルで働く姉ミレに母親の手料理を届けに行った妹ミジは、ミレの様子がおかしいことに気づきます。ミレを助けるためにミジがとった行動は、幼かった頃によくやっていた「入れ替わり」。
定職についたことのないミジと、のんびり過ごしたことのないミレ。
性格も正反対の双子姉妹が入れ替わり、都会と田舎の生活を続けるうちに見えてくるのは、それぞれが抱えてきた「心の痛み」。
そして2人の心が少しずつ癒され、自分らしく生きようとする過程が繊細なタッチで描かれています。
この作品は「2人」というのがポイントで、ドラマでは彼女たちを取り巻く2人の男性ホス（パク・ジニョン）とセジン（リュ・ギョンス）、双子の母親オッキ（チャ・ヨンナム）とホスの母ブノン（キム・ソニョン）、祖母ウォルスンとミジとホスが助ける老女キム・ロサの物語も“対”となって描かれていきます。
それぞれのキャラクター描写が素晴らしい中、特にホス役のパク・ジニョンとセジン役のリュ・ギョンスは今までのキャリアの中でも最高の演技。あんなにもシンプルなホスの愛の告白は見る者の心をキュンとさせ、飄々としながら的を射たアドバイスをさらりと口にするセジンは、気がつけばハマっているという不思議な魅力があります。
そしてこのドラマを完璧なものにしたのは間違いなく一人二役を演じたパク・ボヨン。
ミレとミジの完璧な演じ分けを、どこまでも自然体でできてしまうのが奇跡的。
あの空気感は彼女にしか出せないと言ってもいいでしょう。個人的には来年の百想芸術大賞で最優秀女優賞を獲るだろうと予想しています。
そんなドラマの最大のポイントは、他人が誰かを劇的に救うのではなく、傷ついた者同士が不器用に寄り添い、労わり合いながら一人一人が少しずつ前に進んでいこうとする姿を映し出しているところです。
「昨日は終わった 明日は先 今日は未知だ」など、日常の些細な会話に散りばめられた名セリフの数々が、見る者の心をもゆっくりと解いてくれます。
人生に少し疲れた時、そっと寄り添ってくれるドラマ『未知のソウル』。今年も頑張った人々に「きっと大丈夫だよ」と語りかけてくれる人生ドラマです。
【ここで見られる！】Netflix
【話数】全12話（約60分）
【出演者】パク・ボヨン、パク・ジニョン、リュ・ギョンス 他
【ジャンル】ヒューマン／ロマンス
【韓国放送年／日本配信年】2025年
Netflixシリーズ「未知のソウル」独占配信中
今年は後半にかけて良作が多かったように思います。年末年始、ぜひイッキ見してみてください！
◆みんしる
韓流ナビゲーター。韓流イベントのMCやラジオパーソナリティーとしても活躍中。初めてハマった韓国ドラマはキム・レウォン主演の『屋根部屋のネコ』。Netflix、Amazon Prime、Disney+、U-NEXT、Leminoを駆使し毎日のように韓国ドラマを追う日々。今年は数々の韓国俳優に会いインタビューすることができた最高の1年でした。来年も頑張ります！
インスタ（@minsilchung／@minsil323）とTikTok（@minsil323）もチェックを！