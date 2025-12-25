本日のお買い得商品 デスク周りのケーブルを整理したい
部屋の模様替えをしようと思うと、コンセントからの配線もデザインし直さなければいけません。モニターの電源コードや、各種充電ケーブルの類などをどう取り回すのか。事前にしっかりと設計しておく必要があります。
そんな時に便利そうなケーブルタイがAmazonでセール中となっていました。粘着テープで壁やデスクに貼り付けることが可能で、ほっておくと散らかりがちなケーブルをスッキリとまとめられそうです。黒や白、グレーなどカラーバリエーションも豊富です。
by ライブドアニュース編集部
この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
