部屋の模様替えをしようと思うと、コンセントからの配線もデザインし直さなければいけません。モニターの電源コードや、各種充電ケーブルの類などをどう取り回すのか。事前にしっかりと設計しておく必要があります。

そんな時に便利そうなケーブルタイがAmazonでセール中となっていました。粘着テープで壁やデスクに貼り付けることが可能で、ほっておくと散らかりがちなケーブルをスッキリとまとめられそうです。黒や白、グレーなどカラーバリエーションも豊富です。