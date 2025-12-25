2025年6月、メジャー第3戦「KPMG女子PGA選手権」。全米女子オープンで7位タイという成績をおさめた渋野日向子を待っていたのは、ゴルフという競技の残酷なまでの「落差」であった。

粘りを見せたものの…

初日、74と粘りを見せたものの、2日目にスコアを大きく崩し79。首位と15打差の95位タイという数字で予選落ちを喫した。直前のマイヤーLPGAクラシックでの予選落ちに続くこの結果は、かつての勝負強さが未だ影を潜めていることを如実に示していた。

試練の場

しかし、ショットの水準は決して絶望的なものではない。自らを変革しようとする過渡期。その激しい揺らぎが、予選落ちという形で表出したに過ぎない。

栄光の光が強ければ強いほど、挫折の影もまた濃くなる。 2025年のKPMG女子PGA選手権は、渋野日向子にとって、自身の現在地を突きつけられる試練の場であった。復活への道程は平坦ではない。それでも、今大会での結果が、次なる飛躍への種となるのか。答えは、渋野日向子の今後の歩みの中にしかない。