近年SUVが代名詞となりつつあるメルセデス・ベンツだが、王道であるセダン系の進化も素晴らしい。とくにそのど真ん中にいるEクラスのクオリティは高く、最新の技術が搭載されている。現行W214型はその代表だ。クルマの制御技術や安全装備、インターフェイスは他ブランドを圧倒する。さらにパワーソースはマイルドハイブリッド（MHEV）とプラグインハイブリッド（PHEV）というように電動化を完成させた。

そんなEクラスのハイエンドに位置するのが、メルセデスAMGE53ハイブリッド 4マチック＋。3L直6ターボのガソリンエンジン（M256M）に高出力モーターと大容量リチウムイオンバッテリーを組み合わせたPHEVである。ターボのブースト圧を上げたエンジンは最高出力449ps、最大トルク560Nmを発揮し、それをモーターと合わせることでシステム合計585ps／750Nmとした。RACESTART時はそれが612psまでスープアップされるから頼もしい。数値だけで追えば、スーパーカーに匹敵する。

今回はそのメルセデスAMG E53ハイブリッド 4マチック＋に限定車が追加されたというお話。その名は“メルセデスAMG E53ハイブリッド 4マチック＋エディションナイトカーボン”。名前のとおり、カーボンを主体とするパフォーマンスパーツで武装した仕様だ。限定数は150台でセダンが100台、ステーションワゴンが50台となる。ボディカラーはグラフファイトグレーとMANUFAKTURオパリスホワイト（写真）の2色。ステアリングは右と左から選べる。すでに販売が開始されているから望みどおりにオーダーできるかはわからないが、有償オプションのMANUFAKTURオパリスホワイトの左ハンドルは人気になりそうな気がする。

