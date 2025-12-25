中川翔子のお祝いコメントも到着！ラノベ × 人気楽曲「ラノオト」始動。「ライトノベル展2025」でコラボMV上映中
ライトノベルと音楽を融合させ、新たな魅力を発見する新プロジェクト「ラノオト」がスタート！第1弾として、ORANGE RANGE、中川翔子さん、TrySailの人気楽曲とコラボレーションしたスペシャルMV(ミュージックビデオ)が発表された。同MVは、2025年12月28日(日)まで「SHIBUYA TSUTAYA」(東京・渋谷)で開催中の、「ライトノベル展2025」の会場で上映されているほか、YouTubeでも公開されている。
【画像】「ラノオト」コラボアーティストを見る
■ラノベ × ミュージック「ラノオト」とは？
「ラノオト」は、人気ライトノベル作品と、ソニーミュージックの人気楽曲が共鳴するスペシャルコラボMV。ライトノベル作品の印象的なイラストを使用したアニメーションと、人気楽曲を組み合わせたMVで、第1弾はORANGE RANGEの『ミチシルベ 〜a road home〜』、中川翔子さんの『空色デイズ』、TrySailの『High Free Spirits』とのコラボレーションにより制作された。
■「ライトノベル展2025」会場で上映
「ラノオト」のスペシャルMV3本は、2025年12月28日(日)まで「SHIBUYA TSUTAYA」(東京・渋谷)で開催している、「ライトノベル展2025」の会場で上映。同イベントは入場無料なので、大画面の迫力ある映像と音を体感したい人は、足を運んでみるのもおすすめだ。イベントでの上映のほか、YouTubeでも公開中なので、ぜひチェックを。
■中川翔子スペシャルコメントが到着
「ラノオト」でのコラボレーションに際して、中川翔子さんからお祝いコメント動画が到着。「ライトノベル展2025」での上映にも絡めて、今回のスペシャルMVについての思いを語っているので、こちらもチェックを。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
