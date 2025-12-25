ファン・ヒチャンだけ…「そりゃ見ないよ」大宮OBの韓国レジェンド、“滅亡危機”の自国プレミアリーガーを語る。得点王の後輩を絶賛「好調なミトマと100ゴール差だ」
遠藤航（リバプール）、三笘薫（ブライトン）、鎌田大地（クリスタル・パレス）、田中碧（リーズ）、高井幸大（トッテナム）。現在、５人の日本人選手が世界最高峰プレミアリーグのクラブに所属している。
一方で、韓国人選手はファン・ヒチャン（ウォルバーハンプトン）だけだ。トッテナムでゴールを量産し、キャプテンも務めたソン・フンミンは、今夏にMLSのロサンゼルスFCに活躍の場を移した。
韓国メディア『OSEN』によれば、日韓W杯で４強入りに貢献したレジェンドで、大宮OBでもあるイ・チョンス氏が、“滅亡危機”にある韓国人プレミアリーガーに言及。自身のYouTubeチャンネルで次のように語った。
「正直、ソン・フンミンが去ってプレミアリーグはあまり見なくなった。ファン・ヒチャンがウルヴァーハンプトンにいるが、１試合も勝てていない。ペ・ジュンホ（ストーク）、オム・ジソン（スウォンジー）、パク・スンス（ニューカッスルU-21）、ヤン・ミンヒョク（ポーツマス）はイギリスにいるが、プレミアリーグではない」
自身はレアル・ソシエダやフェイエノールトに加入するも、欧州ではインパクトを残せなかったイ・チョンス氏は、プレミアリーグ得点王の実績を持つソン・フンミンを非常に高く評価しているようだ。
44歳の同氏は「ソン・フンミンはプレミアリーグで127ゴールを決めた。ファン・ヒチャンは23ゴール、今好調なミトマは21ゴールで、100ゴール差だ。ソン・フンミンは得点王も獲得した。アジアレベルではない」と伝えた上で、自国の国民性について、こう考えを示した。
「韓国人は韓国の選手がいるチームを好む。今のトッテナムを誰が見るんだ？みんなロサンゼルスFCを見る。ソン・フンミンは必ず試合に出るが、ヒチャンは毎回負けて試合にも出られない。そりゃ見ないよ」
ファン・ヒチャンを擁するウルブスは最下位に低迷。17節を終えて未勝利で、勝点２に留まっており、2007-08シーズンにダービーが記録したプレミアリーグ史上最低の勝点「11」を下回るペースだ。
イ・チョンス氏は韓国サッカーの発展に願いを込め、「後輩たちが（プレミアリーグに）もっと進出してほしい。ヒチャンが好成績を残せば後輩たちの助けにもなる。応援する」と締め括った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
