贈っても自分用でも◎ 軽やかに楽しむ【サントリー】国産ウイスキーギフトがAmazonに
【サントリー】贈答にもおすすめなジャパニーズウイスキーカテゴリーの上質な洋酒ギフトセットが今すぐAmazonで販売中！
11年ぶりに、サントリーから誕生した新ブランド『知多』 ・サントリーのウイスキーづくりの歴史のなかで培ってきた多彩な原酒づくりと匠の技でつくりあげた、こだわりの逸品。 ・「軽やかな風」をイメージしたグレーン原酒でつくられており、ほのかな甘さとなめらかな味わいが特長のウイスキー。【色】明るい黄金色 【香り】ピュアでストレート。ハチミツや和菓子の甘さ。 【味】口当たりよく甘くスムース。クリーンでやわらかに広がる。 【余韻】綺麗、ほのかな甘さ、キレ味がよい
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
シングルグレーンウイスキーの特徴を生かした軽やかな味わいの国産ウイスキーで、贈答用にも適したギフトセットに仕上げられている。アルコール度数43％、内容量700mlの本格仕様で満足感が高い。
箱入りのギフト仕様で、高級感のあるプレゼントとしても最適。家飲みだけでなく贈答用としても選ばれている定番アイテムである。
穏やかな香りと口当たりのよさを感じられる味わいで、初心者から愛好者まで幅広いシーンで楽しめる。パーティーやお祝いの席にもふさわしい逸品となっている。
料理や食事と合わせても楽しめるバランスの良いフレーバーで、ストレートはもちろんロックや水割りでも味わいが引き立つ。日常のひとときを豊かにする一本である。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。