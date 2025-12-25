　25日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4340枚だった。うちプットの出来高が2206枚と、コールの2134枚を上回った。プットの出来高トップは2万8000円の396枚（1円安1円）。コールの出来高トップは5万3000円の324枚（8円安42円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 213　　　 0　　　 1　　59000　
　　 1　　　 0　　　 1　　58500　
　　73　　　-1　　　 1　　58000　
　　23　　　-1　　　 1　　57000　
　 169　　　-1　　　 2　　56500　
　　82　　　-2　　　 3　　56000　
　　26　　　 0　　　 4　　55500　
　　93　　　-3　　　 5　　55000　
　　62　　　-3　　　 8　　54500　
　　 2　　　-6　　　 8　　54375　
　　 4　　　-4　　　10　　54250　
　　 1　　　-7　　　 9　　54125　
　 122　　　-4　　　13　　54000　
　　13　　　-6　　　17　　53750　
　 168　　　-7　　　22　　53500　
　　 2　　 -11　　　24　　53375　
　　15　　　-5　　　33　　53250　
　　 4　　 -13　　　31　　53125　
　 324　　　-8　　　42　　53000　
　　 1　　 -21　　　43　　52875　
　　18　　　-9　　　56　　52750　
　 146　　 -10　　　76　　52500　
　　 9　　 -18　　　78　　52375　
　　22　　 -15　　 100　　52250　
　　11　　 -17　　 110　　52125　
　 177　　　-5　　 138　　52000　　1700 　　 -15　　　 3　
　　 2　　 -28　　 136　　51875　
　　 9　　　-6　　 181　　51750　
　 128　　　-5　　 230　　51500　
　　21　　 -27　　 246　　51375　
　　40　　 -22　　 283　　51250　
　　 4　　-130　　 315　　51125　
　　63　　 +15　　 400　　51000　　 955 　　 -20　　　15　
　　 3　　 -40　　 395　　50875　
　　15　　 -30　　 460　　50750　　 865 　　　-5　　　 1　
　　32　　 +45　　 645　　50500　　 660 　　-110　　　23　
　　 5　　 +55　　 695　　50375　　 660 　　 -15　　　 2　
　　 3　　 +30　　 765　　50250　　 625 　　 -10　　　 6　
　　 1　　 -75　　 780　　50125　　 530 　　　　　　　 2　
　　19　　　 0　　 880　　50000　　 450 　　 -90　　　85　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 410 　　 -55　　　 9　
　　 4　　-190　　1210　　49500　　 335 　　 -55　　　20　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 279 　　 -41　　　27　
　　 2　　　　　　1460　　49125　　 252 　　 -32　　　11　
　　 1　　-125　　1615　　49000　　 227 　　 -54　　 121　
　　　　　　　　　　　　　48875　　 210 　　 -30　　　10　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 191 　　 -21　　　13　
　　 1　　　　　　2000　　48500　　 155 　　 -45　　　68　
　　　　　　　　　　　　　48250　　 131 　　 -24　　　22　
　　　　　　　　　　　　　48125　　 135 　　　+5　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 111 　　 -38　　 164　
　　　　　　　　　　　　　47875　　 100 　　 -25　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　47750　　　89 　　 -28　　　39　
　　　　　　　　　　　　　47625　　　88 　　　-1　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47500　　　79 　　 -26　　　71　