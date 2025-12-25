日経225オプション1月限（25日日中） 2万8000円プットが出来高最多396枚
25日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4340枚だった。うちプットの出来高が2206枚と、コールの2134枚を上回った。プットの出来高トップは2万8000円の396枚（1円安1円）。コールの出来高トップは5万3000円の324枚（8円安42円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
213 0 1 59000
1 0 1 58500
73 -1 1 58000
23 -1 1 57000
169 -1 2 56500
82 -2 3 56000
26 0 4 55500
93 -3 5 55000
62 -3 8 54500
2 -6 8 54375
4 -4 10 54250
1 -7 9 54125
122 -4 13 54000
13 -6 17 53750
168 -7 22 53500
2 -11 24 53375
15 -5 33 53250
4 -13 31 53125
324 -8 42 53000
1 -21 43 52875
18 -9 56 52750
146 -10 76 52500
9 -18 78 52375
22 -15 100 52250
11 -17 110 52125
177 -5 138 52000 1700 -15 3
2 -28 136 51875
9 -6 181 51750
128 -5 230 51500
21 -27 246 51375
40 -22 283 51250
4 -130 315 51125
63 +15 400 51000 955 -20 15
3 -40 395 50875
15 -30 460 50750 865 -5 1
32 +45 645 50500 660 -110 23
5 +55 695 50375 660 -15 2
3 +30 765 50250 625 -10 6
1 -75 780 50125 530 2
19 0 880 50000 450 -90 85
49750 410 -55 9
4 -190 1210 49500 335 -55 20
49250 279 -41 27
2 1460 49125 252 -32 11
1 -125 1615 49000 227 -54 121
48875 210 -30 10
48750 191 -21 13
1 2000 48500 155 -45 68
48250 131 -24 22
48125 135 +5 1
48000 111 -38 164
47875 100 -25 3
47750 89 -28 39
47625 88 -1 2
47500 79 -26 71
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
213 0 1 59000
1 0 1 58500
73 -1 1 58000
23 -1 1 57000
169 -1 2 56500
82 -2 3 56000
26 0 4 55500
93 -3 5 55000
62 -3 8 54500
2 -6 8 54375
4 -4 10 54250
1 -7 9 54125
122 -4 13 54000
13 -6 17 53750
168 -7 22 53500
2 -11 24 53375
15 -5 33 53250
4 -13 31 53125
324 -8 42 53000
1 -21 43 52875
18 -9 56 52750
146 -10 76 52500
9 -18 78 52375
22 -15 100 52250
11 -17 110 52125
177 -5 138 52000 1700 -15 3
2 -28 136 51875
9 -6 181 51750
128 -5 230 51500
21 -27 246 51375
40 -22 283 51250
4 -130 315 51125
63 +15 400 51000 955 -20 15
3 -40 395 50875
15 -30 460 50750 865 -5 1
32 +45 645 50500 660 -110 23
5 +55 695 50375 660 -15 2
3 +30 765 50250 625 -10 6
1 -75 780 50125 530 2
19 0 880 50000 450 -90 85
49750 410 -55 9
4 -190 1210 49500 335 -55 20
49250 279 -41 27
2 1460 49125 252 -32 11
1 -125 1615 49000 227 -54 121
48875 210 -30 10
48750 191 -21 13
1 2000 48500 155 -45 68
48250 131 -24 22
48125 135 +5 1
48000 111 -38 164
47875 100 -25 3
47750 89 -28 39
47625 88 -1 2
47500 79 -26 71