日経225オプション2月限（25日日中） 6万円コールが出来高最多247枚
25日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は918枚だった。うちコールの出来高が578枚と、プットの340枚を上回った。コールの出来高トップは6万円の247枚（2円安12円）。プットの出来高トップは2万8000円の58枚（変わらず14円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
29 -1 5 62000
41 -1 8 61000
247 -2 12 60000
17 -3 19 59000
28 -3 32 58000
46 -3 59 57000
10 -11 70 56500
1 -11 82 56250
41 -3 101 56000
1 -22 109 55750
9 -7 128 55500
39 -3 175 55000
4 +6 201 54750
3 -4 224 54500
1 -23 254 54250
27 -5 285 54000
5 -20 355 53500
2 -30 410 53250
12 -25 460 53000
6 -20 580 52500
4 -20 725 52000
2 -120 1115 51000
50750 1575 1
1 -60 1415 50500
1 1425 50375 1435 1
1 -125 1670 50000 1280 -20 9
49750 1165 +35 4
49125 975 10
49000 930 -15 9
48500 780 -30 1
48000 670 -30 3
47250 535 +10 2
47000 500 -25 30
46000 365 -10 19
45000 275 -18 11
44500 247 -10 3
44250 230 +13 1
44000 209 -16 6
43500 185 -10 2
43000 172 -7 4
42250 138 +1 1
42000 131 -8 5
41750 122 -8 1
41000 106 -7 5
40750 103 -6 1
40000 96 -3 29
39500 82 -13 2
39000 77 -2 2
38500 69 -2 1
38000 65 -1 2
37000 53 -4 6
36500 49 -2 1
