　25日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は918枚だった。うちコールの出来高が578枚と、プットの340枚を上回った。コールの出来高トップは6万円の247枚（2円安12円）。プットの出来高トップは2万8000円の58枚（変わらず14円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　29　　　-1　　　 5　　62000　
　　41　　　-1　　　 8　　61000　
　 247　　　-2　　　12　　60000　
　　17　　　-3　　　19　　59000　
　　28　　　-3　　　32　　58000　
　　46　　　-3　　　59　　57000　
　　10　　 -11　　　70　　56500　
　　 1　　 -11　　　82　　56250　
　　41　　　-3　　 101　　56000　
　　 1　　 -22　　 109　　55750　
　　 9　　　-7　　 128　　55500　
　　39　　　-3　　 175　　55000　
　　 4　　　+6　　 201　　54750　
　　 3　　　-4　　 224　　54500　
　　 1　　 -23　　 254　　54250　
　　27　　　-5　　 285　　54000　
　　 5　　 -20　　 355　　53500　
　　 2　　 -30　　 410　　53250　
　　12　　 -25　　 460　　53000　
　　 6　　 -20　　 580　　52500　
　　 4　　 -20　　 725　　52000　
　　 2　　-120　　1115　　51000　
　　　　　　　　　　　　　50750　　1575 　　　　　　　 1　
　　 1　　 -60　　1415　　50500　
　　 1　　　　　　1425　　50375　　1435 　　　　　　　 1　
　　 1　　-125　　1670　　50000　　1280 　　 -20　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　49750　　1165 　　 +35　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　49125　　 975 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 930 　　 -15　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 780 　　 -30　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 670 　　 -30　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　47250　　 535 　　 +10　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 500 　　 -25　　　30　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 365 　　 -10　　　19　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 275 　　 -18　　　11　
　　　　　　　　　　　　　44500　　 247 　　 -10　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　44250　　 230 　　 +13　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 209 　　 -16　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　43500　　 185 　　 -10　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 172 　　　-7　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　42250　　 138 　　　+1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 131 　　　-8　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 122 　　　-8　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 106 　　　-7　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 103 　　　-6　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　96 　　　-3　　　29　
　　　　　　　　　　　　　39500　　　82 　　 -13　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　77 　　　-2　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　38500　　　69 　　　-2　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　65 　　　-1　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　53 　　　-4　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　36500　　　49 　　　-2　　　 1　