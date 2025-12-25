　25日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は23枚だった。コールの合計出来高は4枚。コールの出来高トップは5万5750円の2枚（275円）だった。プットのの合計出来高は19枚。プットの出来高トップは1万円の6枚（1円安3円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　-8　　　36　　61000　
　　 2　　　　　　 275　　55750　
　　 1　　 -10　　 380　　55000　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 410 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 270 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　37250　　 122 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　96 　　　+8　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　34500　　　83 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　43 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　11 　　　-1　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 3 　　　-1　　　 6　


株探ニュース