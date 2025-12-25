日経225オプション3月限（25日日中） 5万5750円コール275円
25日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は23枚だった。コールの合計出来高は4枚。コールの出来高トップは5万5750円の2枚（275円）だった。プットのの合計出来高は19枚。プットの出来高トップは1万円の6枚（1円安3円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 -8 36 61000
2 275 55750
1 -10 380 55000
44000 410 1
42000 270 2
37250 122 1
35000 96 +8 1
34500 83 1
30000 43 2
20000 11 -1 5
10000 3 -1 6
