男が電話に出ると、女は「あたしメリーさん」と元気よく名乗った。これは都市伝説でかの有名なメリーさんからの電話であろうか？しかしこのメリーさん、どこか様子が変で…。

メリーさんの電話は有名中の有名な都市伝説だ


メリーさんが「あたしは今どこにいるでしょーか」と質問してきた。「知るかよ」と塩対応の男にめげず「モー！冷たいなあ。メリーさんが今どこにいるか当ててごらん？」と明るい。とても好印象なメリーさんだが、どうやら方向音痴のようで「あなたのうしろに…行きたいのに」と嘆くセリフがかわいらしい。この頼りないメリーさんは、男の背後を取ることはできるのだろうか？

ああ…方向音痴とはメリーさんとして致命的…。


本作を描いたのは、2025年3月に『会話』で「pixiv漫画月例賞」を受賞したKYAN-DOGさんである。主にイラスト業の活動をしているKYAN-DOGさんは、これまで単行本『ぼくのキャノン』(著：池上 永一)の装丁画などを手がけてきた経歴を持つ。「これまでも気の迷いで衝動的にマンガを描くこともありましたが、本格的に描きはじめたのは最近で、2024年12月ごろからです」と話す。

KYAN-DOGさんに『メリーさん』について話を聞いてみた。

少ない情報からメリーさんの居場所を推測する


――都市伝説のメリーさんを題材にした作品ですが、作品を描いたきっかけは？

作品の冒頭のセリフでもありますが、メリーさんが「あたしメリーさん、今どこにいるでしょーか」というポンコツなシーンを描きたかったんです。その衝動から始まりました。

――たしかにホラー要素はゼロのポンコツっぷりですね(笑)

めちゃくちゃ方向音痴で近づくどころかむしろ遠のいていくメリーさんがいたらおもしろいよなーと…！ホラーも見方を変えると意外とコメディになるんですよね。本当のホラーを描こうとすると気が滅入ってしまうので、あえてギャグ路線にすることで最後まで描けました。

――ポンコツなだけでなくおてんばでキュートなメリーさん。私は「きちゃった。」のコマが大好きでした！

メリーさんの登場シーンですね。いろいろメリーさんの登場パターンを考えたんですが、やはりかわいい女の子を描きたかったので(笑)。気に入ってもらえてうれしいです。

――KYAN-DOGさんの、作者ならではのこだわりの1コマを教えてください。

こだわりのコマは終盤で現れるメリーさんが「やっとやっとあなたの目の前に」という場面です。本来のメリーさんって、少しずつ近づいてきて「あなたの後ろに…」となって終わるわけですが、そこをむしろ目の前から堂々と現れちゃうポンコツなメリーさん、しかもようやく辿り着けてうれしくて涙目という。ここのセリフと表情はこだわった気がします。

作者渾身の一コマがこちら！


現在、本格的に漫画家を目指しているというKYAN-DOGさんは、タテヨミマンガも執筆しており、「ジャンプTOON NEXT！」(集英社)で連載中の『のろわれ上手のやおよろず』は「第3回ジャンプTOON NEXT！新人賞」にて佳作を受賞。『のろわれ上手のやおよろず』は、ポンコツなギャルたちのかみ合わない会話がおもしろく、またギャルに振り回される主人公も愛すべきポンコツ男子だ。「コックリさん」「呪いのミイラ」などの都市伝説を題材に扱ったストーリー展開にもドキドキ！気になる人はこちらの作品もぜひ読んでみて。

取材協力：KYAN-DOG

