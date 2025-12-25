2025年12月24日、香港メディアの香港01は、日本の大手アニメショップ・animate（アニメイト）が5年ぶりに香港に再上陸したと報じた。

今月23日、香港の旺角（モンコック）の商業施設・T．O．Pの4階にアニメイトがオープンすると、初日からビル内を蛇行するほどの大行列ができ、地上階まで続いた。記事によると、2日目もその勢いは衰えず、正午の開店1時間前には4階を一周する形で少なくとも約150人が並んでおり、その多くは若年層のアニメ・漫画ファンだったという。午前11時30分頃になると、スタッフは行列を打ち切り整理券の配布に切り替えた。整理券を持つ来店者は午後2時以降に改めて並ぶよう案内された。

先頭に並んでいた学生の黄さんは、香港のランタオ島・梅窩（ムイウォ）在住で、午前7時に起床し、同9時頃に会場に到着して並び始めたという。初日にも来店しており、すでに約800香港ドル（約1万6000円）を使ったが「まだ満足できなかった」と2日目も再訪。約600香港ドル（約1万2000円）を使ったといい、「少し予算オーバーだ」と笑った。またアニメイトの商品はCDや色紙など多岐にわたり、自分の好きなアニメ作品がそろっている点も魅力だと話した。アニメイトのオープンについては、「新しく行ける場所が増えた」と喜びを示し、これまでは旺角の信和中心（シノセンター）などに買い物に行っていたと語った。

また、上海から訪れた張さん兄妹は、「聖地巡礼」のため学校のクリスマス休暇を利用して飛行機で香港を訪れた。家族とともに3日間香港を観光し、航空券やホテル代を含め、1人当たりの出費は約3000〜4000香港ドル（約6万〜8万円）になったという。兄妹はもともと二次元ファンで、上海や日本のアイメイトにも行ったことがあり、「上海は価格が高く日本は遠い。香港は近くて人も商品の種類も多く、中国の作品も日本の作品もそろっていて、3地域の中で一番良い店舗だと思う」と話した。

さらに、17歳の学生・施さんと黄さんは香港の屯門（テュンムン）在住で、初日も訪れたが、行列があまりに長かったため入店を断念したという。そのため2日目は早めに準備を整え、開店1時間前から並んだ。2人は欲しい来場特典があるためオープン期間中に来店したとし、1人当たり約400香港ドル（約8000円）を使う予定だと語った。（翻訳・編集/岩田）