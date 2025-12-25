“ぐっさん”山口智充、「初愛車」にしたかった憧れの日産“大衆車”に大興奮「カクカク好きにはたまらない」
「ぐっさん」の愛称で親しまれるお笑いタレント・山口智充（56）が、25日までに更新されたYouTube「McGuffin」チャンネルに出演。“大衆車好き”を公言する山口が、旧車などを取り扱う大型中古車ショップを訪れ、“憧れの車”に出会い、大興奮した。
【動画】“ぐっさん”、「初愛車」にしたかった憧れの日産“大衆車”に大興奮の一部始終
さまざまな車を見て回る中で、山口が「うわっ『サニー』！」と見つけたのが、かつての大ヒットした日産『サニー』。山口が見たモデルはB12型の“トラッドサニー”の愛称で親しまれたモデルで、みつけるやいなや「このサニーもすごいですね」と感激。「僕、サニーの形が大好きで。サニーの形が。要するにカクカク好きはもう絶対これ。答えなんですよ」と明かした。
同車は販売店に2台在庫があるといい、山口が見ていたのは低グレードモデル。その後、上位グレードモデルも見ることに。「これ僕が免許取って…サラリーマンやってて18歳で取れなかったので、20歳で取ったんですけど、カクカクした車が欲しくて、（当時）乗りたかった車なんですよね、セダンで」と告白。「三菱ジープに今乗ってて、それも乗りたかったんですけど、普通の乗用車ではこのサニーが乗りたかったんですね」「なんといってもカクカクだから」と憧れを口にした。
その後、芸人の道に進み「止まっているサニーを見て『うわぁほしいなぁ』って思ってて、何だかんだしてるうちに、大衆車だったんで、タマ数がなくなって、いざ『じゃあ買おう』と思った時に、もうなかったんですよ」と、縁がなかったことを伝えた。
山口は同車が、「（サニーの）“カクカク”の最終型」と話し、後ろに案内。トランクからブレーキランプを見せ「ここまでストンと落ちている、これがカクカク好きにはたまらない角度」と興奮した。そして「サニーという名前が好きですね。もう本当に見ないですね」と寂しい気持ちに。
そして車内に入り、「いい香り」「自分から見える視界にカクカクがたくさんある」といい「落ち着くなぁ」と物思いにふけった。
