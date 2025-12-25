演歌歌手の伍代夏子が12月24日、Instagramを更新。夫で歌手、俳優の杉良太郎との26回めの結婚記念日を報告し、ツーショット写真と、2人が訪れた東京・西麻布の高級日本料理店で楽しんだ料理などの写真を添えた。

《今日はワタクシ達の26回目の結婚記念日 ワンズのお言葉に甘えて、ふたりでお出かけです。お気に入りのお店で差しつ差されつ たまにはゆっくりしようよ…といいながら、見守りカメラから目が離せないパパとママ。》などと投稿。ワンズ、つまり愛犬たちを気にかけながら、2人の時間を過ごしたようだ。

Instagramのコメント欄には

《夫婦水入らず差しつ差されつ 26回目の結婚記念日おめでとうございます》

《結婚記念日でしたか。それはおめでとうございます。とはいっても、やはりワンコ達が気になりますね》

などと祝福の声があがっている。

また、伍代は23日のInstagramで《今日はダーリンの会社とワタクシの会社の合同忘年会。5日も過ぎたお誕生日を、またまたお祝いしていただきました》などとつづり、誕生ケーキを前にし、花束を両手に抱える自らのショットを添えたが、杉の写真はなかった。Instagramには杉と2人だけのショットは珍しいためか、《意外と、貴重なツーショットじゃ、ございませんか!?》という声もあがっていた。

芸能担当記者が言う。

「杉さんは1965年9月に21歳で歌手デビューし、2025年で芸能生活60周年を迎えました。伍代さんとは再婚になります。杉さんはデビュー前の15歳から、ボランティア活動を始めています。デビュー後も芸能活動はもとより、刑務所への受刑者慰問活動、被災地への支援活動など、長年にわたり福祉活動に積極的に取り組んできました。

とくに、海外ではベトナムでの活動がよく知られており、200人を超える孤児たちを里子にしていらっしゃいます。伍代さんも杉さんとともに被災地支援、里子活動などの社会貢献活動に、積極的にかかわっていらっしゃいます。まさに博愛精神に満ちあふれたご夫婦だと思います。福祉活動の様子は、年末のドキュメンタリー番組で放送されるようです」

12月29日夜、杉のドキュメンタリー番組『なぜ、生きるか。杉良太郎81歳』（BSフジ）が1時間半にわたって放送される予定だ。

BSフジのサイトには《「遠山の金さん」で名を売ってスターダムに上り詰めつめた芸能人杉は66年間、人知れず私財を投げうって福祉活動に没頭してきた。海外では孤児院で自活できるサイクルをつくり、体の不自由な子供たちも支援した。日本で一度災害が起きれば支援物資を満載して駆けつける》などと番組内容に触れている。

81歳になった杉だが、いまも福祉活動に熱心に取り組む姿は、多くの人に感銘を与えそうだ。