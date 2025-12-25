【モデルプレス ベストドラマアワード2025】今年の「ベストドラマ」が決定 総投票数11万超え＜全20部門の順位一覧＞
【モデルプレス＝2025/12/25】エンタメ＆ライフスタイルニュースメディア「モデルプレス」は2025年、業界初の全プラットフォーム横断アワード「モデルプレス ベストドラマアワード」を創設。地上波・配信・ショートドラマなど全プラットフォームの作品を対象に読者アンケートを実施した。本記事では11万超えの読者投票、ドラマに精通したインフルエンサー60名の投票、編集部20名による投票などから決定した「年間ベストドラマ」をはじめ、全20部門の結果を発表する。
モデルプレスは、これまで培ってきた読者参加型企画「モデルプレスランキング」の熱量とノウハウを結集させ、ドラマ界の新たな指標となる「モデルプレス ベストドラマアワード」を創設。本アワードは、視聴者の多岐にわたるドラマ体験を反映し、地上波・配信・ショートドラマなど全プラットフォームの作品を評価対象としている。
（1）読者投票の結果
調査期間：2025年11月17日〜12月15日
回答数：117,309件（性別比：女性93％、男性3％、回答なし4％）
年代内訳：10代 7.3％、20代 51.7％、30代17.3％、40代11.0％、50代9.1％、60代以上3.5％
└うち学生の回答数：12,067件
└内訳：小学生0.8％、中学生12.1％、高校生36.7％、大学生・専門学生・大学院生50.1％
（2）ドラマに精通したインフルエンサー60名による投票
└※参加インフルエンサーの一覧は記事下部に記載
（3）モデルプレス編集部員20名による投票
（4）モデルプレス編集部内「ベストドラマアワード委員会」による最終精査
上記（1）〜（3）の集計結果に加え、モデルプレス編集部内に設置された専門委員会が最終選考を実施。投票結果、説得力ある声を参考に、モデルプレス内の記事への反響、再生数、SNSトレンド入りなどを加味して選考した。
なお、日本国内におけるドラマアワードとして、全20部門以上の賞で地上波・配信・ショートドラマの作品を横断して評価・ランキング化したものは、本アワードが業界初となる。（※自社調べ：2025年10月時点）
SNSでの盛り上がりがヒットの導火線となり、数々の名作が誕生した2025年。その象徴となったのが、上半期の話題をかっさらった「波うららかに、めおと日和」（フジテレビ）。近年のトレンドでは珍しい王道ラブストーリーでありながら、昭和特有の奥ゆかしくも初々しい胸キュン描写は、リアルタイム世代から令和のティーン層までを幅広く魅了し、「ベストドラマ」をはじめ「主演女優」「助演俳優」「胸キュン男子」「キスシーン」「主題歌・挿入歌」で1位を獲得し6冠を達成した。
この受賞に、プロデューサー・宋ハナ氏は「このたび『モデルプレス ベストドラマアワード』を受賞できたことを、大変光栄に思います。率直に、心から嬉しいです！一年を振り返るこのタイミングで、日常の小さな幸せを大切に描いた本作が選ばれたことに、大きな励ましをいただきました。忙しい毎日の中で、誰かを思う時間や瞬間を、この作品を通して少しでもお届けできていたなら、本当に幸せです。改めまして、キャスト・スタッフの皆さま、そして作品を受け取ってくださったすべての方々に、心より感謝申し上げます」と喜びのコメントを寄せた。
「主演女優賞」1位に輝いた芳根京子は、着実に積み上げてきたキャリアと実力を背景に、失われることのない稀有な透明感を武器として発揮。些細な感情の揺らぎを丁寧にすくい上げるその芝居は、現代とは異なる世界観の中に、確かな説得力をもたらした。そんな彼女の相手役“瀧昌さま”として一躍ブレイクした本田響矢が「助演俳優賞」1位を獲得。古風な空気を纏った正統派のビジュアルが物語と見事にマッチ。“令和のメロ男”として日本中をときめかせ、作品のヒットを牽引した。
俳優としての底知れぬ深みを見せつけたのが「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS）勝男役の竹内涼真だ。ともすれば嫌われ役になりかねない亭主関白思考のキャラクターを、竹内が泥臭く、かつ愛嬌たっぷりに演じたことで、視聴者全員に愛されるキャラクターへと昇華。圧倒的な演技力が光り「主演俳優賞」受賞へとつながった。
「ひらやすみ」（NHK）なつみ役で「助演女優賞」に輝いた森七菜は、唯一無二の存在感を発揮。彼女の自然体で飾らない演技が作品の持ち味でもあるゆるい雰囲気を巧みに引き立てた。
1位：「波うららかに、めおと日和」（フジテレビ）
2位：「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS）
3位：「ザ・ロイヤルファミリー」（TBS）
4位：「ホットスポット」（日本テレビ）
5位：「40までにしたい10のこと」（テレビ東京）
6位：「グラスハート」（Netflix）
7位：「僕達はまだその星の校則を知らない」（カンテレ）
8位：「ちはやふる−めぐり−」（日本テレビ）
9位：「あんぱん」（NHK）
10位：「匿名の恋人たち」（Netflix）
1位：竹内涼真「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS）
2位：妻夫木聡「ザ・ロイヤルファミリー」（TBS）
3位：佐藤健「グラスハート」（Netflix）
4位：松坂桃李「御上先生」（TBS）
5位：風間俊介「40までにしたい10のこと」（テレビ東京）
6位：佐藤健「私の夫と結婚して」（Prime Video）
7位：磯村勇斗「僕達はまだその星の校則を知らない」（カンテレ）
8位：小栗旬「匿名の恋人たち」（Netflix）
9位：松本潤「19番目のカルテ」（TBS）
10位：志尊淳「恋は闇」（日本テレビ）
1位：芳根京子「波うららかに、めおと日和」（フジテレビ）
2位：今田美桜「あんぱん」（NHK）
3位：北川景子「あなたを奪ったその日から」（カンテレ）
4位：市川実日子「ホットスポット」（日本テレビ）
5位：柴咲コウ「スキャンダルイブ」（ABEMA）
6位：小芝風花「私の夫と結婚して」（Prime Video）
7位：桜井ユキ「しあわせは食べて寝て待て」（NHK）
8位：當真あみ「ちはやふる−めぐり−」（日本テレビ）
9位：岸井ゆきの「恋は闇」（日本テレビ）
10位：木村文乃「愛の、がっこう。」（フジテレビ）
1位：本田響矢「波うららかに、めおと日和」（フジテレビ）
2位：目黒蓮「ザ・ロイヤルファミリー」（TBS）
3位：角田晃広「ホットスポット」（日本テレビ）
4位：庄司浩平「40までにしたい10のこと」（テレビ東京）
5位：北村匠海「あんぱん」（NHK）
6位：横山裕「私の夫と結婚して」（Prime Video）
7位：染谷将太「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK）
8位：ラウール「愛の、がっこう。」（フジテレビ）
9位：岡田将生「御上先生」（TBS系）
10位：赤西仁「匿名の恋人たち」（Netflix）
1位：森七菜「ひらやすみ」（NHK）
2位：白石聖「私の夫と結婚して」（Prime Video）
3位：宮崎あおい（※「崎」は正式には「たつさき」）「ちょっとだけエスパー」（テレビ朝日）
4位：小芝風花「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK）
5位：ハン・ヒョジュ「匿名の恋人たち」（Netflix）
6位：河合優実「あんぱん」（NHK）
7位：白鳥玉季「ぼくたちん家」（日本テレビ）
8位：宮崎優（※「崎」は正式には「たつさき」）「グラスハート」（Netflix）
9位：上白石萌音「ちはやふる−めぐり−」（日本テレビ）
10位：山本舞香「波うららかに、めおと日和」（フジテレビ）
1位：「グラスハート」（Netflix）
岡野真紀子、佐藤健、アベゴウ、櫻井紘史
2位：「波うららかに、めおと日和」（フジテレビ）
宋ハナ、三竿玲子、古郡真也
3位：「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS）
杉田彩佳、丸山いづみ
1位：「ザ・ロイヤルファミリー」（TBS）
塚原あゆ子、松田礼人、府川亮介
2位：「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS）
伊東祥宏、福田亮介、尾本克宏
3位：「ひらやすみ」（NHK）
松本佳奈、川和田恵真、高土浩二（※「高」は正式には「はしごだか」）
1位：「ホットスポット」（日本テレビ）
バカリズム
2位：「御上先生」（TBS）
詩森ろば
3位：「ちょっとだけエスパー」（テレビ朝日）
野木亜紀子
1位：BE:FIRST「夢中」／「波うららかに、めおと日和」（フジテレビ）
2位：TENBLANK「旋律と結晶」／「グラスハート」（Netflix）
3位：RADWIMPS「賜物」／「あんぱん」（NHK）
4位：玉置浩二「ファンファーレ」／「ザ・ロイヤルファミリー」（TBS）
5位：Perfume「巡ループ」／「ちはやふる−めぐり−」（日本テレビ）
6位：back number「ブルーアンバー」／「あなたを奪ったその日から」（カンテレ）
7位：ポルノグラフィティ「アゲハ蝶」／「良いこと悪いこと」（日本テレビ）
8位：ONE OK ROCK「Puppets Can’t Control You」／「御上先生」（TBS）
9位：キム・チェウォン「告白」／「匿名の恋人たち」（Netflix）
10位：ぼくたちん家（及川光博・手越祐也・白鳥玉季）「バームクーヘン」／「ぼくたちん家」（日本テレビ）
1位：本田響矢
2位：大森元貴
3位：庄司浩平
4位：板垣李光人
5位：齋藤潤
1位：郄石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）
2位：當真あみ
3位：原菜乃華
4位：白鳥玉季
5位：宮崎優（※「崎」は正式には「たつさき」）
1位：「波うららかに、めおと日和」江端瀧昌（本田響矢）…フジテレビ
2位：「40までにしたい10のこと」田中慶司（庄司浩平）…テレビ東京
3位：「恋は闇」設楽浩暉（志尊淳）…日本テレビ
4位：「フェイクマミー」黒木竜馬（向井康二）…TBS
5位：「私の夫と結婚して」鈴木亘（佐藤健）…Prime Video
6位：「グラスハート」坂本一至（志尊淳）…Netflix
7位：「愛の、がっこう。」カヲル／鷹森大雅（ラウール）…フジテレビ
8位：「匿名の恋人たち」高田寛（赤西仁）…Netflix
9位：「波うららかに、めおと日和」深見龍之介（小関裕太）…フジテレビ
10位：「ちはやふる−めぐり−」白野風希（齋藤潤）…日本テレビ
1位：「波うららかに、めおと日和」芳根京子＆本田響矢（2話）…フジテレビ
2位：「波うららかに、めおと日和」芳根京子＆本田響矢（最終話）…フジテレビ
3位：「40までにしたい10のこと」風間俊介＆庄司浩平（最終話）…テレビ東京
4位：「愛の、がっこう。」木村文乃＆ラウール（6話）…フジテレビ
5位：「あんぱん」今田美桜＆北村匠海（90話）…NHK
6位：「私の夫と結婚して」小芝風花＆佐藤健（7話）…Prime Video
7位：「グラスハート」佐藤健＆宮粼優（9話）…Netflix
8位：「コールミー・バイ・ノーネーム」工藤美桜＆尾碕真花（5話）…MBS
9位：「恋は闇」志尊淳＆岸井ゆきの（2話）…日本テレビ
10位：「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる 2nd Stage」加藤史帆＆森カンナ（最終話）…MBS
1位：「イカゲーム」シーズン3（Netflix）
2位：「コンフィデンスマン KR」（Prime Video）
3位：「おつかれさま」（Netflix）
4位：「未知のソウル」（Netflix）
5位：「トラウマコード」（Netflix）
6位：「私と結婚してくれますか？」（Disney＋）
7位：「巫女と彦星」（Prime Video）
8位：「マイ・ユース（My Youth）」（FOD）
9位：「復讐代行人3〜模範タクシー」（Lemino）
10位：「君は天国でも美しい」（Netflix）
1位：「Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス！？〜」（Lemino）
2位：「ウェンズデー」シーズン2（Netflix）
3位：「ストレンジャー・シングス 未知の世界」シーズン5（Netflix）
4位：「私たちの青い夏」（Prime Video）
5位：「アドレセンス」（Netflix）
1位：向井康二
2位：ナ・イヌ
3位：佐藤健
4位：イ・チェミン
5位：チュ・ジョンヒョク
1位：「timelesz project -AUDITION-」（Netflix）
2位：「No No Girls」（Hulu／BMSG公式YouTube）
3位：「BOYS ll PLANET」（ABEMA／Mnet Japan）
4位：「THE LAST PIECE」（BMSG公式YouTube）
5位：「ガルバト-GIRLS BATTLE AUDITION-」（日本テレビ系）
1位：「ラブ トランジット」シーズン3（Prime Video）
2位：「オフライン ラブ」（Netflix）
3位：「今日、好きになりました。ハロン編」（ABEMA）
4位：「今日、好きになりました。卒業編2025inソウル」（ABEMA）
5位：「バチェラー・ジャパン」シーズン6（Prime Video）
「問題ありません」／「波うららかに、めおと日和」（フジテレビ）
「強いて言うなら全体的におかずが茶色すぎるかな」／「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS）
「迷わせんなよ」／「匿名の恋人たち」（Netflix）
「ほいたらね」／「あんぱん」（NHK）
「俺はあなたのこと余裕で抱けます」／「40までにしたい10のこと」（テレビ東京）
「両手に男でーす」／「今日、好きになりました。ハロン編」（ABEMA）
「スメリング」／「THE LAST PIECE」（BMSG公式YouTube）
「水はヤベェだろ」／「ラヴ上等」（Netflix）
「男性陣、耳塞いでくださーい！」／「No No Girls」（Hulu／BMSG公式YouTube）
「ヒロキングダム」／「ラブ トランジット」シーズン3（Prime Video）
「ひらやすみ」生田ヒロト（岡山天音）＆野口ヒデキ（吉村界人）…NHK
「ミッドナイト屋台2〜ル・モンドゥ〜」遠海翔太（神山智洋）＆方丈輝元（中村海人）…Lemino
「ふたりエスケープ」先輩（岩本蓮加）＆後輩（冨里奈央）…テレビ大阪
「大脱出3」…DMM TV
「ラブキャッチャージャパン2」…ABEMA
「今日、好きになりました。ハロン編」…ABEMA
「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる 2nd Stage」兎田彩香（加藤史帆）＆鹿納弘子（森カンナ）…MBS
「コールミー・バイ・ノーネーム」世次愛（工藤美桜）＆古橋琴葉（尾碕真花）…MBS
「続・BLドラマの主演になりました」赤藤優一郎（阿部顕嵐）＆青柳萌（阿久津仁愛）…TELASA
「推しの罪〜推しを救えるのはヲタクの私〜」（FOD）
「夫を社会的に抹殺する5つの方法 Re:venge」（DMM TV）
「＃裏アカ教師」（DMM TV）
及川光博「イグナイト」（TBS）／「ぼくたちん家」（日本テレビ）
高石あかり「グラスハート」（Netflix）／「ばけばけ」（NHK）
尾碕真花「コールミー・バイ・ノーネーム」（MBS）／「シンデレラ クロゼット」（TBS）
「DOPE 麻薬取締部特捜課」（TBS）
「パラレル夫婦 死んだ“僕と妻”の真実」（カンテレ）
「推しが上司になりまして フルスロットル」（テレビ東京）
※五十音順／敬称略
明日菜子｜あずきごはん｜アンナチュらるなまっち棒｜うさぎ｜牛久｜uri｜hsm｜EDDIE @KingsFan｜OLスミレの韓ドラ通信社｜おもち｜かおりんヌナ 카오린 누나 :)｜かな｜カメロス｜カール｜韓国ドラマ好きのだらだら子｜かんそう｜韓ドラアルバム クルミ｜韓ドラ美｜kiki_suke ききすけ｜北村有｜キツネ｜きなこ｜KEI-CO｜goma｜さと韓.｜さとひ／渡辺裕子｜しみず さるひこ｜秀｜すずみ｜せせりこ｜せっきー｜そ｜つくよみ｜ドラマ考察部 んごミックのエンタメ研究部｜ドラマ考察 トケル orz｜沼野チョロ子｜ハナ｜はる｜히｜ぴぃ｜Hina｜ひまわり｜Fran｜ほちゃん｜ほろグレほんわかドラマ感想YouTube｜万里子｜みい｜mii｜miko ドラマ映画沼の住人｜ミノ。｜みんたん｜村田泰祐｜moon｜モモ｜モヤシネマ｜らむきゃらめる｜liul｜るるも｜Rei｜6969b~ろくろっ首~のエンタメLabo
