【Netflix「ラヴ上等」インタビューVol.4 つーちゃん】Babyに惹かれた瞬間 交際の近況告白「どんどん好きになってきています」＜全話ネタバレあり＞
【モデルプレス＝2025/12/25】【ネタバレあり】Netflixリアリティシリーズ「ラヴ上等」が独占配信中。モデルプレスでは、参加したヤンキー男女10人にソロインタビューを実施。参加理由や、共同生活中の想い、最終告白の決断の理由まで赤裸々に語ってもらった。4人目はキャバクラ経営のつーちゃん（塚原舜哉／30）。＜Vol.4＞
相手の事情を考えて別れを選んだ元恋人が“幸せ”になるまで他の人とは交際しないと決めていたつーちゃんは、元恋人の“幸せ”を聞いて本番組に参加。その誠実な人柄は共同生活でも際立ち、一時は女子メンバー5人全員からラブレターを受け取るほど人気を集めたが、つーちゃん自身は強く心惹かれる相手が見つからない日々が続いた。しかし、終盤でBabyに気持ちを決めてからは、一途に想いを伝え続け、最終的にBabyとカップル成立を果たした。
【写真】腕全体にタトゥーも「ラヴ上等」個性豊かな出演者10人
◆Netflix「ラヴ上等」
本作は、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティーショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出し者”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。最終日・卒業式で愛する人へ想いを告げるその瞬間まで、誰も見たことのない、予測不能の恋愛リアリティ。卒業式前日に行われる子ども食堂でのイベントに向け、協力して作業も進めていく。
◆「ラヴ上等」つーちゃんの参加理由
― 現在のお仕事や活動について簡単に自己紹介をお願いします。
つーちゃん：キャバクラの経営をしています。自分は才能のある人間だと思っています。
― 「ラヴ上等」に参加した理由を教えてください。お互いに好意を持ったまま別れた前の恋人が幸せになったことを聞いて参加したというお話もありましたが、どのような想いを持って参加されましたか？
つーちゃん：新たな恋愛への第一歩だと思ったのと、単純に面白そうだなと思って参加しました。
― 最初にきぃーちゃんさんをサウナに誘った理由を教えてください。当時の気持ちは恋愛ではありませんでしたか？
つーちゃん：話してみないと分からないので、普通に話してみたいと思いました。
◆「ラヴ上等」つーちゃん、Babyに惹かれた瞬間・近況明かす
― なかなか好きな人ができなかった状態でしたが、Babyさんに惹かれた理由を教えてください。
つーちゃん：可愛いですよね。完全に。性格も結構しっかりしている子だと感じました。ショークラブであもちゃんに酒をぶっかけたシーンから好きになりました。
― 成立したBabyさんとの近況を教えてください。また、卒業してから知ったBabyさんの新たな魅力はありますか？
つーちゃん：良い子だし、自分を持っているし、一緒にいてどんどん好きになってきています。デートもしています。
◆つーちゃん「ラヴ上等」メンバーから受けた刺激
― 共同生活を振り返って、悩んだこと、辛かったことはありますか？
つーちゃん：あまりないです。おもろかったの一択っすね。最初は「恋愛できないかも、やべぇ」と思ったんですけど、できなかったらできなかったでリアルじゃないですか。
― 「ラヴ上等」に参加して一番成長した部分や学んだことを教えてください。
つーちゃん：集団生活は苦手なんですけど、意外といけるんだなと思いました。でもやっぱり恋愛は苦手です（笑）。性格も違うし、良いところも悪いところも見えて、みんな刺激的で勉強になりました。男女含めて絡んで良かったです。経験値が高まりました。
（modelpress編集部）
◆「ラヴ上等」参加メンバー
＜漢＞
塚原舜哉 a.k.a. つーちゃん（30）／キャバクラ経営
佐藤匠海 a.k.a. ミルク（22）／建築業
津田祥 a.k.a. タックル（24）／盆栽業
櫻井二世 a.k.a. 二世（27）／BAR経営
西澤偉 a.k.a. ヤンボー（30）／ラッパー（※途中退学）
七星天星 a.k.a. てんてん（25）／ホスト
＜嬢＞
乙葉 a.k.a. おとさん（22）／専門学生・キャバクラ勤務
ユリア a.k.a. Baby（25）／塗装業・タレント
ひかる a.k.a. てかりん（21）／BAR勤務・地下格闘技選手
綺麗 a.k.a. きぃーちゃん（23）／モデル・メイク講師
AMO a.k.a. あも（27）／ショーダンサー
【Not Sponsored 記事】