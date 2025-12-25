“父は初代仮面ライダー”藤岡三姉妹「CanCam」登場 母とのマル秘エピソードも語る
【モデルプレス＝2025/12/25】俳優の藤岡 弘、を父に持つ三姉妹・天翔愛、天翔天音、藤岡舞衣が、12月23日より発売の雑誌「CanCam」（小学館）2月号に登場。二世代名品」特集で、母とのエピソードも明かしている。
【写真】“父は初代仮面ライダー”美人姉妹、エレガントな装いで雑誌出演
◆藤岡三姉妹「CanCam」登場
「平成KAWAII」をテーマにした今号では、服や時計にシューズやバッグなど、平成を生きた母から娘へ受け継ぎたい「2世代名品」を特集。ナビゲートするのは、美人すぎると話題の三姉妹・愛、天音、舞衣の“藤岡三姉妹”。父は初代仮面ライダーで知られる俳優の藤岡弘、で、長女の愛は、ジュリエット役に抜擢された2021年のミュージカル「ロミオ＆ジュリエット」など舞台を中心に活躍中。次女の天音は、2026年公開予定のドラマ「仮面ライダーアインズwithガールズリミックス」で初主演を務めるなど注目度が高まっている。三女の舞衣さんも俳優で、かつては「ニコ☆プチ」の専属モデルを務めるなど、多彩なキャリアの持ち主。長男の藤岡真威人を含め4人全員が俳優やモデルとして活躍している。
◆父・藤岡 弘の秘密打ち明け笑みこぼれる
舞衣と愛の2ショットでは、舞衣が“永遠の愛をビスで閉じ込める”という逸話を持つ「LOVE」シリーズのイヤリング、愛が知的かつクラシカルな名作ウォッチ「タンク マスト ウォッチ」を身に着け撮影。Cartieの2大アイコンを身に付けたエレガントな2人は、撮影中、内緒話風の耳打ちポーズをリクエストされると、それぞれ自分だけが知る父・藤岡 弘、の秘密を打ち明け合っていたよう。自然に笑みもこぼれていたという。
天音の1ショットでは、2013年に登場して以来ラグジュアリーかつ愛らしい唯一無二の存在感で人気を誇る、Max Maraのテディベアコートを着用。「母起点で好きになったブランドがたくさん！ 母は私たちのファッションリーダーです」と話す場面もあった。
◆藤岡三姉妹、息ぴったりに撮影
一緒に出かけることも多く、趣味も似ていて、うっかり同じ物を買ってしまったことがよくあるという3人。撮影現場でも息の合った様子を見せ、1カットに時間を要する組みの撮影でも、ジュエリーやバッグの見え方など繊細な動きを協力して模索しながら、ベストショットまで粘り続けていた。
また、母とのエピソードの数々も見どころで、「20歳の誕生日に、母が大切にしていた愛用品を譲り受けました。忘れられない母との一生の思い出です」（愛）、「ナチュラルメイクに映えるコスメを、母から教わってます」など、心温まる話も。今号では、藤岡三姉妹と共に、数々の「名品」が永く愛される理由と、受け継ぎたくなる品格を紐解く。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】