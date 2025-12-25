叶美香「ワンピース」ハンコックのコスプレ姿で圧巻ボディ披露「再現度高すぎ」「完璧」と絶賛相次ぐ
【モデルプレス＝2025/12/25】セレブリティの叶姉妹（叶恭子・叶美香）が、12月25日にInstagramを更新。美香が人気漫画「ONE PIECE」のキャラクター、ボア・ハンコックのコスプレ姿を公開し、反響が寄せられている。
美香は「Very merry Christmas ファビュラスなクリスマスを私達の愛する大切な皆さんとご一緒に」とファンへメッセージを送り、ボア・ハンコックの衣装を身に纏い、そのキャラクター性を見事に表現した姿を披露。大胆に開いた胸元からは圧巻の美しいバストが覗き、引き締まった美しいウエストが際立つ、驚異的なプロポーションを惜しげもなく公開している。
この投稿に、ファンからは「再現度が高すぎて本物かと思った」「完璧すぎるプロポーションに釘付け」「まさに実写版ハンコックですね」「美しすぎて言葉を失う」「圧巻の美ボディが眩しい」「最高のクリスマスプレゼントです」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
