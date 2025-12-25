今年3月に結婚発表のにゃんこスター・スーパー3助、スピード離婚していた 人気芸人が生放送で告白「言ってくれって言われた」
【モデルプレス＝2025/12/25】お笑い芸人のみなみかわが2025年12月24日深夜、「さんまのお笑い向上委員会クリスマス生放送SP」（フジテレビ系／深夜0時25分〜）に生出演。お笑いコンビ・にゃんこスターのスーパー3助がスピード離婚していたことを明かした。
【写真】スーパー3助、交際していた元相方が美しすぎ
みなみかわは「絶対に言わんといてくださいね」と切り出し、同年2月28日に結婚を発表したスーパー3助について「今年結婚したんですけど、今年離婚しました」とスピード離婚していたことを報告。初公開の情報であることを明かし「ここで言ってくれって言われたんです」と伝えた。
続けて「（スーパー3助は）芸人やから。あまりにも仕事がないから、離婚で仕事を増やしたいと。離婚したことで話題になりたい、肩書がほしいって言ってたらYouTuberのヒカルの方がもっと早く離婚した」「もってかれましたよ皆さん！」と12月19日に離婚を発表したヒカルについて触れ、笑いを誘っていた。
スーパー3助は、 1983年5月3日生まれ。お笑いコンビ・にゃんこスターのツッコミ担当で、相方はアンゴラ村長。2017年5月にコンビ結成後、5ヶ月で「キングオブコント2017」決勝に進出し、リズムなわとびのネタで準優勝。同大会後に2人が交際していることを発表し、2020年にコンビのYouTubeで破局を報告。2025年3月5日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（毎週水曜日23時10分〜）では、年下女性との結婚を報告していた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
