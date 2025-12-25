今季も『新作』がアツい！【ユニクロ】40・50代が狙いたい「注目バッグ」

デイリーに使うバッグは、見た目だけでなく実用性や合わせやすさも重視したい。それを叶えてくれそうなのが【ユニクロ】の「新作バッグ」です。シンプルながらもトレンド感のあるデザインで、通勤・お出かけ・旅行まで幅広い活躍が期待できます。

きれいめにも使える優秀ショルダー

【ユニクロ】「ドローストリングバッグ」\2,990（税込）

巾着デザインが目を引くバッグ。ほどよくカジュアルでありながら色味やデザインが洗練されており、大人コーデにも取り入れやすいのが魅力です。肩掛けと手持ちの2WAY仕様で、シーンや着こなしに合わせた使い分けが可能。小雨程度なら弾く撥水機能付きも嬉しいポイントです。

きちんと感と収納力を両立した大人のトート

【ユニクロ】「キャンバストートバッグ」\3,990（税込）

シンプルなキャンバス素材に、レザー調素材の持ち手が上品なアクセントになったトートバッグ。バケットタイプで開口が大きく、通勤や習い事・ちょっとした旅行にも活躍しそうです。ドロスト仕様なのでバッグのシルエットを変えられて、中の荷物を隠したいときにも役立ちそう。内側には6つのポケット付きで、小物収納もしやすいです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

Writer：licca.M