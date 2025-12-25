ホテルニューオータニ大阪にて開催される「スーパースイーツビュッフェ2026 〜ホテルでいちご狩り〜」

その限定オプションドリンクとして「リラックマコラボスペシャルドリンク」2種類が登場します☆

ホテルニューオータニ大阪「スーパースイーツビュッフェ2026 〜ホテルでいちご狩り〜」リラックマコラボスペシャルドリンク

リラックマコラボスペシャルドリンク価格：各1,500円種類：全2種（リラックマのチョコスムージー、コリラックマのストロベリースムージー）スーパースイーツビュッフェ2026〜ホテルでいちご狩り〜開催期間：2026年1月5日（月）〜4月28日（火）開催時間：平日 11:30〜17:00（最終入店 15:30）／土・日・祝日 11:30〜18:00（最終入店 16:30） ※各90分制料金：大人 平日6,800円(税・サ込) 土・日・祝日 7,500円(税・サ込)／小学生 4,000円(税・サ込)／幼児（4歳以上）3,000円(税・サ込)

開催場所：ホテルニューオータニ大阪 ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」（ロビィ階）

ホテルニューオータニ大阪にて開催される「スーパースイーツビュッフェ2026 〜ホテルでいちご狩り〜」に、期間限定オプションドリンクとして「リラックマコラボスペシャルドリンク」2種類が登場。

まろやかなチョコの甘みがやさしく溶け合う「リラックマのチョコスムージー」と、まるでいちごをそのまま飲んでいるような、とろけるように可愛い「コリラックマのストロベリースムージー」です☆

「ホテルでいちご狩り」と冠し、長年人気を博しているホテルニューオータニ大阪のいちごスイーツビュッフェ。

今回は“恋するいちご”をテーマに、いちごと相性の良い素材が月替わりで提供されます。

甘くときめく“いちごのストーリー”を届けるスイーツビュッフェです☆

いちごビュッフェに登場する、フレッシュいちごを使用した「リラックマ」と「コリラックマ」のコラボスペシャルドリンクを1杯注文すると、オリジナルコースター（1枚）がもらえます。

ドリンクと同様、かわいらしいデザインでいちごビュッフェを彩ります。

年明け最初は“ショコラ＆フロマージュ”からスタート

バレンタインシーズンにぴったりの濃厚ショコラと、とろけるチーズのマリアージュ。

大人の恋を思わせる、ちょっぴりビターで甘美ないちごの誘惑を体感いただける“ショコラ＆フロマージュ”です。

香ばしいタルト生地にチョコレートガナッシュといちごを重ね、恋のような甘酸っぱさを表現した「チョコレートタルト」や、軽やかな口どけでやさしい甘みが広がり、なめらかなチーズのコクとふんわり食感が魅力の「スフレフロマージュ」をラインナップ。

さらにしっとりとした食感と程よい甘さが広がり、上品な余韻を愉しめるように仕上げた「ベイクドチーズケーキ」などが楽しめます。

いちごビュッフェに登場する「リラックマ」と「コリラックマ」の、フォトジェニックなスペシャルいちごドリンク！

限定オプションドリンク「リラックマのチョコスムージー」と「コリラックマのストロベリースムージー」が楽しめる「スーパースイーツビュッフェ2026 〜ホテルでいちご狩り〜」は、ホテルニューオータニ大阪にて、2026年1月5日（月）から4月28日（火）まで開催されます。

※写真はすべてイメージです

※食材の入荷状況等により、内容が予告なく変更となる場合があります

