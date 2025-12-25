バレンタインシーズン限定のパフェとラテ！nanaʼs green tea「Hojicha ＆ Chocolat」
「nanaʼs green tea」の季節限定メニューとして、バレンタインシーズンにぴったりな「Hojicha & Chocolat」シリーズが登場！
ほうじ茶の香ばしさとビターなショコラの深みに、ベリーを合わせた「ほうじ茶ショコラベリーパフェ」と「ほうじ茶ショコラベリーラテ」がラインナップされます☆
nanaʼs green tea「Hojicha ＆ Chocolat」
販売期間：2026年1月6日 （火）〜2月19日（木）※なくなり次第終了
販売店舗：国内のnanaʼs green tea店舗
テイクアウト：利用可 ※テイクアウト・店内ともに同額です
抹茶・日本茶をテーマとするカフェブランド「nanaʼs green tea」から、バレンタインシーズン限定「Hojicha & Chocolat」シリーズが登場。
ほうじ茶の香ばしさとショコラのまろやかさを軸に、ベリーの酸味をアクセントとして加えた「ほうじ茶ショコラベリーパフェ」と「ほうじ茶ショコラベリーラテ」がラインナップされます☆
※ドリンクセット対象メニューです（自由が丘店は対象外）
※一部店舗にて、販売を行っていない場合もあります。詳しくは各店舗へ確認ください
ほうじ茶ショコラベリーパフェ
価格：1,750円（税込）
バレンタインシーズンに合わせ、ショコラをnana’s green teaらしくアレンジした「ほうじ茶ショコラベリーパフェ」
ショコラのまろやかさと、ほうじ茶の香ばしさが調和した、ほうじ茶好きもショコラ好きも満足できるグラスデザートです。
トップには、ほうじ茶の香りが凝縮されたほうじ茶アイス、ほうじ茶生チョコレート、フレッシュな国産苺、ダークショコラクランチが乗っています。
最後に、別添えのほうじ茶ショコラソースをかけて味わえるのもポイント。
ほうじ茶ショコラソースは各店舗で仕込んでおり、ショコラソースに混ぜてもほうじ茶の香りが際立ちます。
ほうじ茶の生チョコレート、ゼリーには、京都・宇治「売茶中村」とnana’s green teaが共同開発した、「ほうじ茶パウダー」を贅沢に使用。
通常のほうじ茶よりも高めの温度で茶葉を強焙煎することで乳製品と合わせても、ほうじ茶の香ばしさ・風味を存分に楽しめるように仕上げられています。
食べ進めると、なめらかな口どけのショコラホイップ、ミックスベリーソース、ほうじ茶ゼリーが層をなす新しい味わいが広がるのも特徴。
コーヒーや紅茶では味わえない、香ばしく、コク深い組み合わせを堪能できるパフェです！
ほうじ茶ショコラベリーラテ（HOT／ICED）
価格：780円（税込）
※画像はHOT
注文が入ってから一杯ずつ点てるほうじ茶に、ショコラシロップとミルクを合わせた「ほうじ茶ショコラベリーラテ」
ほうじ茶ラテには京都・宇治「売茶中村」との共同開発で強焙煎された「ほうじ茶パウダー」が贅沢に使用されています。
ミルクと合わせてもしっかりとほうじ茶の香りを楽しめる味わいです。
また、濃厚で甘みのあるショコラホイップと、酸味のあるミックスベリーソースをトッピング。
あとから広がるほうじ茶でさっぱり感を楽しめる一杯です。
ホットチョコレートのようなコクと、ほうじ茶の香ばしさを合わせた、甘くもすっきりとした味わい。
抹茶と同様にオーダーが入ってからスタッフの方により1杯ずつ点てて提供されます☆
開発者コメント（パティシエ 渡邉夏子氏）
『Hojicha & Chocolat』は、バレンタインシーズンに向けて“ショコラをnana’s green teaらしく再構成する”ことをテーマに開発しました。
今回はフォレノワール（黒い森のケーキ）を着想源に、ほうじ茶を主役に据えた新しいバランスを目指しました。
フォレノワールが持つ“ショコラ×チェリーの層構成”をヒントに、ショコラと相性の良いベリーをチョイス。
そこに、ほうじ茶の香ばしさをどう重ねるかを考えました。
甘み・酸味・香ばしさの立ち上がり方が互いに過度に干渉しないように、素材の配置やベリーの種類、ショコラのビター感を調整し、食べ進めるほど変化が生まれる構成を意識しています。
今回初めて採用した“ほうじ茶ショコラソース”は、甘さ控えめなショコラソースにほうじ茶混ぜ合わせることで、ソースそのものに香りの奥行きが出るのが特徴です。
定番のチョコレートスイーツとは異なる、nana’s green teaならではの一品をお楽しみください。
nana’s green teaのほうじ茶について
nana’s green teaの茶葉で提供しているほうじ茶は、京都・宇治にある「売茶中村」の”宇治茶”を使用。
煎茶雁金と碾茶茎のほうじ茶をブレンドした、nanaʼs green tea オリジナルのほうじ茶です。
ほうじ茶をもっと身近に、スイーツでも楽しんでほしいという思いから、創業初期からほうじ茶ドリンクやスイーツも提供されています。
今回のスイーツでも使用しているほうじ茶は、売茶中村とnana’s green teaが共同開発をした「ほうじ茶パウダー」。
乳製品などと合わせた際にしっかりとほうじ茶の香りを楽しめるよう、煎茶の茶葉を深煎りした、オリジナルのほうじ茶パウダーです。
ぜひ味わいを試してみてください☆
「売茶中村」について
喫茶と小規模な製茶場を併設した珍しいスタイルのお茶専門店として 2022年に誕生した、京都・宇治に拠点を置く「売茶中村」
店内の製茶場では、茶葉を少量ずつ揉みながら乾燥させ、その日に提供する分が丁寧に仕上げられています。
その魅力は、溌剌とした香りの高さ。
フレッシュでありながらまろやかさのある味わいを持ち、茶葉の個性がダイレクトに伝わります。
扱う茶葉は、京都をはじめ、鹿児島など各地の茶農家を訪れて選び抜いたもの。
品種や畑ごとに異なる個性を見極め、揉み方や加熱温度を細かく調整しながら、その持ち味を最大限に引き出しています。
少量製茶だからこそ可能なこの丁寧な工程により、品種や産地ごとの繊細な違いを楽しめる“お茶の奥深さ”を伝えています。
また、「売茶中村」は、nana’s green tea の日本茶を試作する “nana’s tea labo” としても機能しており、nana’s green teaが大切にする品質と風味の要となっています。
ほうじ茶とショコラの魅力を体験できる「ほうじ茶＆ショコラデイズ」キャンペーン開催
キャンペーン特設ページ：https://www.nanasgreentea.com/pages/hojichachocolat
「Hojicha & Chocolat」の販売期間に合わせたキャンペーンを実施。
ほうじ茶とショコラの魅力をより多面的に楽しめるキャンペーンです。
ランチスイーツで「生チョコレート」が選べる
期間：2026年1月6日〜2月19日
期間中、ランチセットのスイーツとして提供される「生チョコレート」
抹茶・ほうじ茶各1粒が+100円で選べます。
※数量限定。なくなり次第終了
公式オンラインストア限定「生チョコレート おまとめ買いキャンペーン」
期間：2026年1月6日〜2月19日
オンラインストアでは、生チョコレート（抹茶・ほうじ茶・きな粉）をお得に購入できるキャンペーンを実施。
各種（18粒）2,800円が、2 個で5％OFF、3 個以上で10％OFFで購入可能になります☆
※期間中、生チョコレートメニューはクーポン適用対象外です
※クーポン対象商品を生チョコレートと同時に購入される場合、まとめ買い割引またはクーポンのいずれか割引率の高い方が適用されます
自由が丘店限定「ほうじ茶焙煎ワークショップ」
開催日：2026年2月開催予定
京都・宇治「売茶中村」の中村代表が講師の、ほうじ茶の焙煎体験や飲み比べ、生チョコレートのテイスティングを行う有料ワークショップを開催予定。
詳細は後日発表されます。
ほうじ茶の香ばしさとビターなショコラの深み、そして甘酸っぱいベリーの調和を楽しめる、パフェとラテ！
nanaʼs green teaのバレンタインシーズン限定「Hojicha & Chocolat」シリーズの2商品「ほうじ茶ショコラベリーパフェ」と「ほうじ茶ショコラベリーラテ」は、2026年1月6日 （火）から2月19日（木）までの期間・数量限定で登場します。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post バレンタインシーズン限定のパフェとラテ！nanaʼs green tea「Hojicha ＆ Chocolat」 appeared first on Dtimes.