新潟地方気象台によりますと、26日の県内は強い冬型の気圧配置となり、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。



各地で予想される最大瞬間風速は30～35ｍ。同じく、波の高さは6ｍです。

26日午後6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、上・中越では山沿いで50ｃｍ・平地で15ｃｍ。下越では山沿いで30ｃｍ・平地で5ｃｍ。佐渡は5ｃｍです。その後も各地で27日にかけて降り続く見込みです。



26日は未明から昼前にかけて暴風雪に警戒、明け方から夜遅くにかけて高波に警戒が必要です。また、上・中越の山沿いでは昼過ぎから夜遅くにかけて大雪に注意・警戒が必要です。