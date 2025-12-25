12月24日、高知にある『桂浜水族館』公式Xの自虐投稿が話題になっている。

【写真】クリスマスイブは貸切状態の館内、カップルなら2人の世界に浸れる桂浜水族館

《きっと客は来ないWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWｻｲﾚｯﾅｲWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWｯﾎﾘﾅｲｯWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW ハァ、暇だし酒でも飲むか》

Xを担当するおとどちゃんは昼からやけ酒

客が誰もいない館内の写真を添えて、山下達郎の代表曲『クリスマス・イブ』をもじった文章を投稿。25日14時の段階で約1050万回表示され、13万いいね、リポスト数も1.4万を超えるなど“万バズ”状態に。

桂浜水族館といえば高知を代表する景勝地・桂浜にありながら、一時は廃館の危機に。しかし85周年を迎えた'16年に開始したTwitter（現：X）の投稿やユニークな展示が話題を集め、現在は入場者数も増加傾向にある。

それなのにクリスマスイブという、一大イベントに閑古鳥が鳴いてしまったのは何故なのか？ 担当者に話を聞いた。

「ゴールデンウィークや夏休みなどの大型連休はチケット売場に行列ができるほど賑わうのですが、それ以外の平日は来館者が少なめで、特にこの季節は、時間帯によってお客さまがひとりふたりくらいしかいないエリアがあったりします。

平日の中でも“水曜日”は一番来館者数が少ない曜日なので、それも相まって、イブは悲惨なことになったのかもしれません（笑）。とはいえ、昨日も80名ほどに来館していただいたのでバンバンザイです！」

Xでの投稿後、来場者が増えたか？ という質問には、

「さすがに当日は“投稿を見て駆けつけました”といった方はいらっしゃいませんでしたが、今日は開館と同時に2〜3名ほど入館されましたし、13時半の時点で100名近く来館されているので、少し増えました（笑）」

来場者の少ない平日に訪れるメリットについては、

「やはりゆったりまったり他の来館者を気にせず水族館を楽しめることです。ヒレアシのアクティビティタイムや動物の食事シーン、生体解説を間近で鑑賞することができ、貸し切り感を満喫していただけます。当館は、動物やスタッフと距離が近いことが魅力のひとつでもありますので、閑散期で貸し切り状態ですと、スタッフとの会話もより楽しんでいただけます」

年末年始やバレンタインなど、これからカップルたちのイベントが続くだけに、デートスポットとしての魅力もこうアピールする。

おとどちゃんは無類の酒好き

「景勝地・桂浜の浜辺に建つ水族館ですので、太平洋を一望できロケーション最高！ 海の風を感じながら、個性豊かな生きものたちと出会えます！ 三大怪魚『アカメ』の群泳にはじまり、土佐湾を中心に海川に生息する魚類は汽車窓様式に水槽を展示しており、美術的な鑑賞ができるので、水入らずなムードがつくれますよ。

究極のエサやり体験パラダイスで、トド・アシカ・ウミガメ・カピバラなどさまざまな生きものにエサやりができ、ふたりでドキドキ体験もできちゃいます。シロクマやヒツジ、キリンなどいろいろなエリアにいるアニマルオブジェと映え写真が撮れて、桂浜水族館だからこその思い出づくりも――。昭和レトロな雰囲気の中、思わず笑っちゃう展示や解説板などのユニークな掲示物にほっこりしたり、動物たちとのハートフルな時間を過ごせます」

クリスマスイブの自虐投稿では、X担当者である公式マスコットキャラクターの「おとどちゃん」が「暇だし酒でも飲もう」と綴っていたが、実際お酒は飲んだのだろうか？

「飲んでいました（笑）。おとどちゃんは無類の酒好きなのですが、中でもウイスキーが大好物で、昨日は昼からハイボールを浴びていましたね。夕方にはしっかり出来上がって、スタッフたちとガハガハ笑っていました」

おとどちゃんがこれ以上やけ酒を飲まないように、桂浜を訪れた際にはぜひ水族館にも足を伸ばしてほしい！