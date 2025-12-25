“元日・国立”が6年ぶりに復活！！　来年8月開幕の天皇杯、決勝戦の詳細が決定

日本サッカー協会（JFA）は25日、『天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会』における決勝戦について、2027年1月1日に『MUFGスタジアム（国立競技場）』で開催することを発表した。



今回の発表によると、来年8月に開幕する天皇杯について、決勝戦の詳細が決定したとのことだ。開催日が2027年1月1日で、会場は『MUFGスタジアム（国立競技場）』に。“元日・国立”となるのは、第100回大会以来6年ぶりだ。



決勝戦の詳細は以下の通り。



■天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会

開催日時：2027年1月1日（金・祝）／元日

会場：東京／MUFG スタジアム（国立競技場）

主催：公益財団法人日本サッカー協会／公益社団法人日本プロサッカーリーグ

共催：NHK／共同通信社

試合形式：ノックアウト方式によるトーナメント制