¡¡ÆüÊÆ²¤¤ÎÀè¿Ê7¥«¹ñ¡ÊG7¡Ë¤È¥Á¥ê¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¤Î»ñ¸»¹ñ¤¬ÍèÇ¯1·îÃæ½Ü¤ËÊÆ¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÇºâÌ³Áê¤Ë¤è¤ë²ñ¹ç¤ò³«¤¯Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬25Æü¡¢Ê£¿ô¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤¬ÆÈÀêÅª¤ÊÃÏ°Ì¤òÀê¤á¤ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½ÅÍ×¹ÛÊª¤Ë´Ø¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¶¡µëÌÖ¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£ÆüËÜ¤ÏÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Áê¤¬»²²Ã¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÏÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê½ÅÍ×Êª»ñ¡£Ãæ¹ñ¤¬À¸»º¤Î6³äÄ¶¡¢ÀºÏ£¤Î9³äÄ¶¤ò°®¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬Í¢½Ð´ÉÍý¤Îµ¬À©¤Ê¤É·ÐºÑÅª°Ò°µ¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¶¡µë¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°Â²Á¤Ê¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëÃæ¹ñ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¿¼¹ï¤Ê´Ä¶±øÀ÷¤Ë²Ã¤¨¡¢ÄãÄÂ¶â¤Ê¤É¤ÎÏ«Æ¯ºñ¼è¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤áG7¤Ï¡¢¥Á¥ê¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×¹ÛÊª¤Î»º½Ð¹ñ¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÃ¦Ãæ¹ñ¤ÎÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£1·î12Æü¤Î½µ¤ò¼´¤Ë³«ºÅ¤òÄ´À°¤¹¤ë²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¥ë¡¼¥ëºî¤ê¤Ê¤É¤âµÄÏÀ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£