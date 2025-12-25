¡ÚÉðÍº¶¥ÎØ¡Û¸½ÌòºÇÇ¯Ä¹¡¦º´¡¹ÌÚ¹À»°¤¬ÃÏ¸µ¤Ç¥é¥¹¥È¥é¥ó¡ÖÌÜÉ¸¤Î61ºÐ¤ÏÄ¶¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Í¡Ä¡×
¡¡ÉðÍº¶¥ÎØ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°£Æ¶¡Ö¤ª¥È¥¯¤Ë£Ð£Ì£Á£Ù¥ª¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯ÇÕ¡×¤¬£²£¶¡Á£²£¸Æü¤ÎÆüÄø¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÉðÍº¶¥ÎØ¤òÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤ê»Ù¤¨Â³¤±¤¿½ÅÄÃ¡¦º´¡¹ÌÚ¹À»°¡Ê£¶£³¡áº´²ì¡Ë¤¬º£Àá¤Ç£´£³Ç¯¤ËµÚ¤Ö¸½ÌòÀ¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ä¡££²£µÆü¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ÎÁ°¸¡ºî¶È¤òÃ¸¡¹¤È¤³¤Ê¤·¤Ä¤Ä¡¢¥é¥¹¥È¥é¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸æÇ¯£¶£³ºÐ¡£¸½ÌòºÇÇ¯Ä¹¥ì¡¼¥µ¡¼¤¬º£Àá¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¥é¥¹¥È¥é¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡££±£¹£¸£²Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Êµ×Î±ÊÆ¶¥ÎØ¾ì¡Ë¤·¤Æ¤«¤é£´£³Ç¯¡£·»¤ÎÏÂÆÁ¡Ê£µ£±´ü¡á°úÂà¡Ë¡¢¾¼É§¡Ê£´£³´ü¡á°úÂà¡Ë¤È¤È¤â¤ËÉðÍº¥Ð¥ó¥¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿Ì¾Êª¥ì¡¼¥µ¡¼¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ó¤Î¤Ç¤Í¡Ä¡×¤ÈÌ¾»ÄÀË¤·¤½¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÁ°²ó¤Î¾®ÁÒ¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ¶á¤Ï³ÎÄêÈÄ¤ËºÜ¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Áý¤¨¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀï¤¨¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿£¶£±ºÐ¤ÏÄ¶¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤é¡×¤È¤¦¤Ê¤Å¤¯¡£¤«¤Ä¤ÆàÅ´¿Íá¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤ê£¶£±ºÐ¤Ç°úÂà¤·¤¿Æ±¸©¤ÎÀ¾Â¼¹¯Çî¤µ¤ó¡Ê£²£·´ü¡á°úÂà¡Ë¤ÎÇ¯Îð¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤â¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃ£À®´¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹¤é¤¯¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¿¸½ÌòºÇÇ¯Ä¹¤ÎµÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö·»µ®¤Ë¼«Ëý¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»×¤¤½Ð¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï£±£¹£¸£³Ç¯£¹·î¤Ëµ×Î±ÊÆ¤Ç¾þ¤Ã¤¿£Óµé½éÍ¥¾¡¡£¡ÖÀèÇÚ¤é¤òÉÕ¤±¤ÆÆÍ¤ÃÄ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ï¥³¤òÈô¤Ð¤·¤ÆÊÌÀþ¤Î¤Þ¤¯¤ê¤òÁË¤ó¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£ÃæÌî¹À°ì¤µ¤ó¤Ë¡ØÇ®¤¤¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤Û¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤Èº£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹¤¤¸½ÌòÀ¸³è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ï´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÃÏ¸µ¥Ð¥ó¥¯¡££´£³Ç¯Ê¬¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÎÏ¤Î¸Â¤ê¥Ú¥À¥ë¤òÆ§¤ßÂ³¤±¤ë¡£