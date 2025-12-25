¡ÚÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¡¦KEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º2025¡Û¤¤¤è¤¤¤èÇ¯Ëö¤ÎÂç°ìÈÖ¡ª¼Äºê°¦¡Ö¿ÀÆàÀî¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤Á¤í¤ó¿ä¤·¤Ï¡Ä¡×
¡¡Ê¿ÄÍ¶¥ÎØ¾ì¤Ç£²£¸¡Á£³£°Æü¤ÎÆüÄø¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö£Ë£Å£É£Ò£É£Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡×¤Î£Ð£Ò¤Î¤¿¤á¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¼Äºê°¦¡Ê£³£³¡Ë¤é´Ø·¸¼Ô¤¬£²£µÆü¡¢Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤ÎÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¿ÄÍ¤Ç¤Ï£³Ç¯¤Ö¤ê£±£°²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÇ¯Ëö¤ÎÂç°ìÈÖ¡££²£¸Æü¡Ö¥ä¥ó¥°¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¡×¡Ê£Ç¶¡Ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë£²£¹Æü¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¡×¡¢£³£°Æü¡Ö£Ë£Å£É£Ò£É£Î¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¡×¡Ê£Ç£Ð¡Ë¤È¶¥ÎØ³¦¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¡£Æ±»þ³«ºÅ¤Î£Æµ¡Ö»ûÆâÂçµÈµÇ°ÇÕ¡×¤â¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶¥±é¤À¡£
¡¡Ê¿ÄÍ¶¥ÎØ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ç£³£°Æü¡Ö£Ë£Å£É£Ò£É£Î¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¡×¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¼Äºê¤â½é¤Î¥°¥é¥ó¥×¥êÀ¸´ÑÀï¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¡×¤È¶»¤òÌö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö£±Ç¯´Ö³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤·¤«½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Âç¤¤Ê¥ì¡¼¥¹¡£²èÌÌ±Û¤·¤è¤ê¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤¿Êý¤¬Áª¼ê¤ÎÇ®¤âÅÁ¤ï¤ë¤·¡¢É½¾ð¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£¶¥ÎØ¾ì¤ËÍè¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¤â¤¼¤Ò²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÍè¾ì¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¡Ö»ä¤Ï¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â³Ú¤·¤ß¡×¤È¡¢¥í¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¼þÊÕ¤Ç½ÐÅ¹¤µ¤ì¤ë¥°¥ë¥á¤â¥×¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤Ë¤Ï¡Ö¿ÀÆàÀî¤Ê¤Î¤Ç·´»Ê¿ä¤·¡×¤È¡¢ÌÂ¤ï¤º·´»Ê¹ÀÊ¿¤ò»ØÌ¾¡£¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¡ÖÃÏ¸µÊ¿ÄÍ¤ÎÈøºêËÓÁª¼ê¡×¡¢¥ä¥ó¥°¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¡Ö¤¦¡¼¤ó¡×¤ÈÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¡ÖÌ¾Á°¡ÊÌ¾»ú¡Ë¤Ë¡Ø¼Ä¡Ù¤¬ÉÕ¤¯¤Î¤Ç¡×¤È¼ÄÅÄ¹¬´õ¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Ê¿ÄÍ»Ô¸ø±Ä»ö¶ÈÉô¤Î¾®Àô°ìÏºÉôÄ¹¤Ï¡ÖÊ¿ÄÍ¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î½¸µÒÎÏ¤ò¸Ø¤ë¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤ä±þ±ç¤Î»Å³Ý¤±¤ò½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥°¥ë¥á¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥²¥¹¥È¤Ï¹ë²Ú¤½¤Î¤â¤Î¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤Ï¥ä¥ó¥°¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬ÂÎ©Íü²Ö¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¿÷·Á¤¢¤¤³¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏËêÌîÃÒ¾Ï¤¬ÅÐÃÅ¡£¤ª¾Ð¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï£²£¸Æü¤¬¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤È£Æ£Õ£Ê£É£×£Á£Ò£Á¡¢£²£¹Æü¤ÏÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡££³£°Æü¤Ï£Ê£Ò£Á¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÇÉðËµ³¼ê¡¢ÌðºîË§¿ÍÄ´¶µ»Õ¡¢ºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¤¬ÅÐ¾ìÍ½Äê¡££³Æü´Ö¤ÎÍè¾ì¤Ï£³Ëü£²£°£°£°¿Í¤ò¸«¹þ¤ß¡¢Çä¤ê¾å¤²ÌÜÉ¸¤Ï£±£´£µ²¯±ß¡£