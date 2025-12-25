北斗晶／2014年撮影 （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/25】元プロレスラーでタレントの北斗晶が12月24日、自身のInstagramを更新。クリスマスの恒例メニューを披露した。

◆北斗晶、クリスマス恒例メニュー公開


北斗は「我が家のクリスマスは毎年恒例の…ホットプレートでのチーズフォンデュ」とコメント。ホットプレートいっぱいに敷き詰められたエビ、ウィンナー、ブロッコリー、人参など種類豊富な具材や器いっぱいのカットされたパン、チーズの乗った食卓を披露した。

また、「すーちゃんにはじーちゃんサンタとばーちゃんサンタから あんぱんマンとメルちゃん 女の子だね〜ちゃんとメルちゃんの髪の毛をとかしてくれてました」と孫へのプレゼントについて綴り、メルちゃんの人形で遊ぶ孫のショットも公開している。

◆北斗晶の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「彩り綺麗」「ボリュームたっぷり」「美味しそう」「愛情たっぷり」などと反響が寄せられている。

北斗と元プロレスラー・タレントの佐々木健介の長男・佐々木健之介は、2022年5月に女子プロレスラーの凛と結婚。2023年8月にカナダで第1子となる女児・寿々ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）

