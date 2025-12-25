鈴木ふみ奈、“花魁グラビア”で史上初の快挙達成「身が引き締まる思い」
【モデルプレス＝2025/12/25】グラビアアイドル・女優の鈴木ふみ奈が24日、「週刊SPA！」（扶桑社）に掲載された「グラビアン魂アワード2025」にて、みうらじゅんとリリー・フランキーが選出する「みうらリリー賞」を受賞した。
【写真】鈴木ふみ奈、豊満バスト大胆披露
今回は、同誌史上初となる“トロフィー＋賞状”のW授与という快挙に加え、同誌での最多掲載記録（11回）を更新するという大きな節目も同時に達成。味を持つ受賞となった。
受賞作は“花魁グラビア”。「こういうグラビアに挑戦してみたい」という想いから生まれた作品で、重厚な髪飾りやヘアセットのため撮影場所へ移動中のロケバス内では頭を揺らされながらも、崩さないよう必死に耐えて挑んだという裏話も明かした。
これまで鈴木は、自身の“絵”という特技を活かし、丸々1ページの自身のイラスト掲載が実現したり、「こういうことに挑戦したい」と提案して生まれた企画に臨んだり、、みうらの絵コンテの世界観を再現したグラビアなど、同企画で挑戦。「長く携わらせていただいてきた場で、こんなにも光栄な形で節目を迎えられて本当にありがたく、身が引き締まる思いです。支えてくださっている皆さん、いつもありがとうございます。年の瀬にこんな嬉しいご報告ができて幸せです」とコメントしている。（modelpress編集部）
7月5日生まれ、埼玉県出身。2009年グラビアデビュー。2011年に「ミスFLASH2011」でグランプリを受賞。2018年には「ミス・ワールド・ジャパン2018」にてグラビアアイドル初となる審査員特別賞を受賞。2024年8月からファンクラブプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」にて自身初のファンクラブを開設。
【Not Sponsored 記事】
【写真】鈴木ふみ奈、豊満バスト大胆披露
◆鈴木ふみ奈「週刊SPA！」史上初の快挙
今回は、同誌史上初となる“トロフィー＋賞状”のW授与という快挙に加え、同誌での最多掲載記録（11回）を更新するという大きな節目も同時に達成。味を持つ受賞となった。
◆鈴木ふみ奈「こんな嬉しいご報告ができて幸せ」
これまで鈴木は、自身の“絵”という特技を活かし、丸々1ページの自身のイラスト掲載が実現したり、「こういうことに挑戦したい」と提案して生まれた企画に臨んだり、、みうらの絵コンテの世界観を再現したグラビアなど、同企画で挑戦。「長く携わらせていただいてきた場で、こんなにも光栄な形で節目を迎えられて本当にありがたく、身が引き締まる思いです。支えてくださっている皆さん、いつもありがとうございます。年の瀬にこんな嬉しいご報告ができて幸せです」とコメントしている。（modelpress編集部）
◆鈴木ふみ奈（すずき・ふみな）プロフィール
7月5日生まれ、埼玉県出身。2009年グラビアデビュー。2011年に「ミスFLASH2011」でグランプリを受賞。2018年には「ミス・ワールド・ジャパン2018」にてグラビアアイドル初となる審査員特別賞を受賞。2024年8月からファンクラブプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」にて自身初のファンクラブを開設。
【Not Sponsored 記事】