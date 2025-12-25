プラスダイアナ、新作で迎える新年♡HAPPYに履きたい大人スニーカー
大人の女性の足元に寄り添うスニーカーブランド「プラスダイアナ」から、新年にふさわしい新作コレクションが登場します。「HAPPY NEW SNEAKERS！」をテーマに、履くだけで気分が高まるデザインとスタイルアップを叶えるシルエットが勢ぞろい。カジュアルになりすぎない上品さはそのままに、毎日のコーデに前向きなエッセンスをプラス。新しい一年のスタートに、足元からHAPPYを取り入れてみませんか♡
ボリューム＆ヒールで美脚見え
存在感のあるソールと計算されたヒール高が魅力のスニーカーは、スタイルアップを狙いたい大人女性にぴったり。
【VOLUME SOLE SNEAKERS】はヒール高8㎝台で、サイズ21.5-26.0cm、カラーはクロ/エクリュ/シロ、価格は19,800円（税込）。
同じく8㎝台ヒールの【VOLUME SOLE MARY JANE】はサイズ21.5-26.0cm、カラーはクロ/アイボリー、価格19,800円。
さらに【6CM HEEL UP SNEAKERS】はヒール高6㎝台、サイズ21.5-25.0cm、クロ/エクリュ/ブルー展開で19,800円。
より高さを求める方には【9CM HEEL UP SNEAKERS】がおすすめで、ヒール高9㎝台、サイズ21.5-25.0cm、クロ/エクリュ、価格20,900円（税込）です。
軽やか素材で快適な履き心地
デザイン性だけでなく、履き心地にもこだわりたい方にはニット素材のスニーカーが注目。
【KNIT SLIP-ON SNEAKERS】はヒール高6㎝台、サイズ21.5-25.5cm、クロハッスイカコウニットキジ/アイボリーハッスイカコウニットキジの2色展開で17,600円（税込）。
【PEARL KNIT SNEAKERS】はヒール高5㎝台、同サイズ展開でカラーも同じく2色、価格17,600円（税込）。
さらに【SATIN SNEAKERS】はヒール高3㎝台、サイズ21.5-25.5cm、クロサテン/アイボリーサテンの上品な素材感が魅力で、価格は17,600円（税込）です。
新年の一歩をHAPPYに彩って♪
プラスダイアナの新作スニーカーは、きれいめもカジュアルも欲張りたい大人女性の理想を叶えるラインナップ。
2026年1月1日よりダイアナ店舗、アルテミスバイダイアナ店舗、タラントンバイダイアナ店舗で、1月5日からはダイアナ公式WEB SHOPでも購入可能です。
毎日履くものだからこそ、気分が上がる一足を選びたいもの♡新しい一年の始まりに、自分らしいHAPPYを足元から取り入れてみてください。