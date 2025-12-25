旅をスマートに！安心ロック付き【エース】定番スーツケースがAmazonに
【エース】旅の信頼性を高めるロックペイントスーツケースカテゴリーのスタンダードモデルが今すぐAmazonで販売中！
鞄の総合メーカー「エース」が手掛ける「ace.」のソフトケースシリーズ、ロックペイントSS。日本画材料として使用されている顔料「岩絵具」の色彩からイメージした、鮮やかで発色の良いカラーバリエーションが特徴。ポリエステル840dトーンオックスを使用し軽量かつ丈夫な素材で耐久性と軽量性を実現。施錠したまま預けることができるTSAロックを搭載。キーを必要としない3桁のダイヤル式なので旅行先で鍵を紛失する心配がない。
頑丈な構造と使いやすさを両立したスーツケースで、TSAロック付きのため海外旅行でも安心して使える仕様となっている。軽量性と収納力のバランスに優れた設計で移動を快適にする。
内側は仕切り付きで荷物が整理しやすく、衣類や小物を効率的に収納できる。キャスターはスムーズに回転し、移動中の操作も軽快に行える仕様。
握りやすいハンドルと調整可能なキャリーバーを備え、身長に合わせて使えるため長時間の移動でも負担を軽減する。日常の出張から長期旅行まで幅広く対応可能である。
シンプルで落ち着いたデザインに仕上げられ、男女問わず使いやすいルックス。機能性を重視しつつ飽きの来ない外観で長く愛用できるスーツケースである。
