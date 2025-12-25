２５日午後４時３０分、新潟地方気象台は「暴風雪と高波及び大雪に関する新潟県気象情報」を発表しました。発表内容は以下の通りです。



新潟県では、２６日未明から昼前にかけて雪を伴った非常に強い風が吹き、暴風雪となるでしょう。２６日明け方から夜遅くにかけて海は大しけとなり、警報級の高波となる見込みです。また、予想よりも寒気が強まったり、同じ地域で雪が降り続いた場合は、警報級の大雪となる可能性があります。





［風の予想］２６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）下越 陸上 ２３メートル （３５メートル）下越 海上 ２５メートル （３５メートル）中越 陸上 １５メートル （３０メートル）中越 海上 ２５メートル （３５メートル）上越 陸上 １５メートル （３０メートル）上越 海上 ２５メートル （３５メートル）佐渡 陸上 ２３メートル （３５メートル）佐渡 海上 ２５メートル （３５メートル）［波の予想］２６日に予想される波の高さ下越 ６メートル うねりを伴う中越 ６メートル うねりを伴う上越 ６メートル うねりを伴う佐渡 ６メートル うねりを伴う［雪の予想］２５日１８時から２６日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越 平地 ５センチ下越 山沿い ３０センチ中越 平地 １５センチ中越 山沿い ５０センチ上越 平地 １５センチ上越 山沿い ５０センチ佐渡 ５センチ新潟県では、２６日未明から昼前にかけて暴風雪に警戒し、２６日明け方から夜遅くにかけて高波に警戒してください。また、中越・上越の山沿いでは、２６日昼過ぎから夜遅くにかけて大雪に注意・警戒してください。２５日夜遅くから２６日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。