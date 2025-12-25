長期休みに行きたい「山口県の穴場秘境」ランキング！ 2位「寂地峡五竜の滝」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
地図を見ただけでは分からない、ひっそりと佇む絶景や、思わず深呼吸したくなるような静かな風景。そんな「まだ知られていない場所」に出会えると、旅への期待がぐっと高まりますよね。長い休みだからこそ訪れてみたい、心が解きほぐされるような穴場の秘境。その魅力に触れられるスポットは、どこにあるのでしょうか。
その中から、長期休みに行きたい「山口県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年12月8〜9日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、穴場秘境に関するアンケートを実施しました。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：寂地峡五竜の滝／44票山口県岩国市に位置する寂地峡（じゃくちきょう）は、西中国山地国定公園内の景勝地で、特に「五竜の滝」として知られる5つの滝が有名です。竜頭の滝、竜門の滝、白竜の滝、登竜の滝、飛竜の滝からなり、「日本の滝百選」にも選定されています。苔むした岩と清らかな水のコントラストが美しく、四季折々の表情を見せます。特に新緑や紅葉の季節は多くのハイカーで賑わい、マイナスイオンを浴びながらリフレッシュできる秘境です。
回答者からは「渓谷美と滝の景観が美しく、観光客が少ない穴場だから」（20代女性／東京都）、「澄んだ川が見れるとのことなのでハイキングコースを楽しみたい」（30代男性／大阪府）、「遊歩道は複数のコースがあり、往復1時間？半日かけてじっくり巡ることが可能で、時間に余裕があるからこそ、滝の一つひとつを味わいながら歩けるので」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
1位：長門峡／45票山口県萩市と山口市にまたがる長門峡（ちょうもんきょう）は、阿武川（あぶがわ）の上流に位置する全長約12kmの雄大な渓谷です。花崗岩が浸食されてできた断崖や奇岩が連なり、深淵と激流が織りなす景観は圧巻です。「竜宮淵」「白鷺渕」「硯淵」など、名勝地が多く点在しています。遊歩道も整備されており、約2時間のハイキングコースとして人気が高く、秋には全山が紅葉に染まります。
回答者からは「日本画のような美しい渓谷を見に行きたいです」（30代女性／愛知県）、「阿武川がつくり出した、変化に富んだ渓谷美が楽しめる。遊歩道が整備されており、静かに散策して自然を堪能できるから」（30代男性／滋賀県）、「長門峡は、その美しさから『新日本歩く道紀行100選』にも選ばれており、四季を通じて訪れる価値があります」（60代男性／香川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)