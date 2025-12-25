台湾メディアの中時新聞網は25日、元卓球選手の福原愛さんの第3子妊娠が話題になる中、元夫の江宏傑（ジアン・ホンジエ）さんがクリスマス・イブの投稿で心中を明かしたと報じた。

福原さんは2021年に江さんと離婚。先日には、かつて交際がうわさされていた男性との再婚と第3子妊娠を発表した。これを受け、江さんは所属事務所を通じて「祝福（祝福します）」と短くコメントした。

江さんはクリスマス・イブに当たる24日、2人の子どもと共に3人でサンタのコスプレをした写真をSNSに投稿。「毎年のクリスマス、子どもたちはサンタさんにプレゼントのお願いをする。今年も同じ。でも、今年はサンタ役の僕に加えて、かわいくて小さな助っ人が2人増えた（笑）。とてもかわいいでしょ？」とし、「子どもたちが穏やかに、健康に、幸せに成長してほしい」と思いをつづった。

この投稿にネットユーザーからは「良いパパだね。メリークリスマス」「メリークリスマス！あなたを応援してるよ」「一家3人、みんなビジュ良すぎ」「100点満点のパパ」といったコメントが寄せられた。（翻訳・編集/北田）