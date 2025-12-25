「引退いやだな」大谷翔平の物まね芸人、ドジャース・ロハスとの激レアショット公開「ほんと似てます」
大谷翔平選手の物まねで知られる芸人の井手口佳暉さんは12月23日、自身のInstagramを更新。ロサンゼルス・ドジャース所属のミゲル・ロハス選手とのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】スター選手とのツーショット
井手口さんは、この写真について「どんな風に会ったかは内緒だけど 偶然会えたのも嬉しかったし、覚えてくれてた(多分)のも嬉しかった」と説明。さらに、ロハス選手について「来シーズンで引退いやだなあ 果たして僕は最後の試合を観に行くことが出来るのでしょうか！」と名残惜しさをにじませました。
この投稿には、「すご〜い！」「ほんと似てますね」と、大谷選手の物まねをしている井手口さんを絶賛する声や、「Dodgersには無くてはならない存在」と、ロハス選手をリスペクトするコメントが上がっています。
(文:勝野 里砂)
ミゲル・ロハス選手との写真に注目集まる井手口さんは、「僕としたことが、リールでしか載せて無かっただなんてー！ めちゃ大好きミゲルロハス@miggyslocker」とつづり、1枚の写真を掲載しました。グレーのトレーナーを着た井手口さんと、グレーのパーカー姿のロハス選手が笑顔で写っています。
2026年シーズンを最後に現役引退2026年シーズン限りで現役引退することを発表しているロハス選手。トロント・ブルージェイズとの激戦が繰り広げられた2025年ワールドシリーズでは、序盤は出場機会が少なかったものの、第7戦で同点ホームランを放つなどチームの勝利に大きく貢献しました。ラストイヤーとなる2026年シーズンも、活躍が楽しみですね。
