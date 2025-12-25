大谷翔平選手の物まねで知られる芸人の井手口佳暉さんは12月23日、自身のInstagramを更新。ロサンゼルス・ドジャース所属のミゲル・ロハス選手とのツーショットを公開しました。（サムネイル画像出典：井手口佳暉さん公式Instagramより）

大谷翔平選手の物まねで知られる芸人の井手口佳暉さんは12月23日、自身のInstagramを更新。ロサンゼルス・ドジャース所属のミゲル・ロハス選手とのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。

【写真】スター選手とのツーショット

ミゲル・ロハス選手との写真に注目集まる

井手口さんは、「僕としたことが、リールでしか載せて無かっただなんてー！　めちゃ大好きミゲルロハス@miggyslocker」とつづり、1枚の写真を掲載しました。グレーのトレーナーを着た井手口さんと、グレーのパーカー姿のロハス選手が笑顔で写っています。

井手口さんは、この写真について「どんな風に会ったかは内緒だけど　偶然会えたのも嬉しかったし、覚えてくれてた(多分)のも嬉しかった」と説明。さらに、ロハス選手について「来シーズンで引退いやだなあ　果たして僕は最後の試合を観に行くことが出来るのでしょうか！」と名残惜しさをにじませました。

この投稿には、「すご〜い！」「ほんと似てますね」と、大谷選手の物まねをしている井手口さんを絶賛する声や、「Dodgersには無くてはならない存在」と、ロハス選手をリスペクトするコメントが上がっています。

2026年シーズンを最後に現役引退

2026年シーズン限りで現役引退することを発表しているロハス選手。トロント・ブルージェイズとの激戦が繰り広げられた2025年ワールドシリーズでは、序盤は出場機会が少なかったものの、第7戦で同点ホームランを放つなどチームの勝利に大きく貢献しました。ラストイヤーとなる2026年シーズンも、活躍が楽しみですね。
(文:勝野 里砂)