「塩バニラフィナンシェ」で世界ギネス認定…

元HiHi Jetsのメンバーで、横浜バニラ株式会社CEOの郄橋優斗さんがインスタグラムを更新。猗犹甦兇△佞譴覘畛僂縫侫．鵑注目している。

夜景をバックに自社の期間限定メニュー「横浜バニラ ホットメルティ―ラテ」を片手にたたずんだり、ポケットに手を入れて飲んだりする日常の一コマのようなショットをストーリーズに複数投稿した。

イルミネーションが輝く最新ショットに「素敵なクリスマスプレゼントもらいました」「神すぎてえぐい」「顔が好きすぎる」「同じ土地の空気を吸っていることが住民税や固定資産税を支払う意味かつ私の頑張る活力となる」「やばいぞ…」「リア恋爆モテキャッチャーすぎる」「またドキドキさせられるんだ…」「あんな写真惚れちゃうだろ…」「聖なる夜に郄橋優斗」「激メロ」「最高のアイドルでした」といった声が上がっている。 郄橋は2024年10月にグループを脱退し、事務所を退所した後、横浜バニラ株式会社を設立。22日に初のブランド商品「塩バニラフィナンシェ」の販売を開始。「12時間で販売されたフィナンシェの最多個数、世界No.1」として、ギネス世界記録に認定されている。