¡Ö°ì½Å¤ÎÌ£Êý¡ª¡×¿Íµ¤½÷À·Ý¿Íà¤¹¤Ã¤Ô¤óá¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤Î´é¤â¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´é¤¬¤ªÞ¯Íî¡×¤Ï¤ë¤«¤¼¤Ë¹ð¤°¡¦¤È¤ó¤º¤¬¸ø³«
¡Ö¤¢¤È10Ç¯¼«Ê¬¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤óÇØÉé¤¦¤Î·ù¤¹¤®¤ë¡×
¡¡½÷À¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ï¤ë¤«¤¼¤Ë¹ð¤°¡×¤Î¤È¤ó¤º(27)¤¬à¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¼Ì¿¿á¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥Èºî¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é»þ´Ö¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤È¤ó¤Ç»£±Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤±¤É¡¡¤¢¤È10Ç¯¼«Ê¬¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤óÇØÉé¤¦¤Î·ù¤¹¤®¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Çà¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡õÌµÉ½¾ðá¤Î¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡Â¾¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÌÈµö¤â¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤È¤ó¤Ç½ª¤ï¤ê¤ä¤Í¤ó¤±¤É¡×¤È¤·¤Æ¡¢±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Ï¤ë¤«¤¼¤Ë¹ð¤°¤Ï¤È¤ó¤º¤È²ÖÈÞ¤Ç2022Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ë¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W 2023¡×¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö´é¤¬¤ªÞ¯Íî¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤Î´é¤â¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°ì½Å¤¬¤¦¤Þ¤¯¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤È¤ó¤º¤µ¤ó¤Î¥á¥¤¥¯½Ñ¤Î¤ª¤«¤²¡×¡Ö¤Ò¤È¤¨¤µ¤ó¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤È¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ£Êý¡×¡ÖÁÇÈ©¤¬À¨¤¯¥¥ì¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£