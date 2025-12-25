Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤¬Æ±¹»½é¤ÎÂç²ñÏ¢ÇÆ¤ØÁ°¿Ê¡¢±©¹õ¤òÇË¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È16Æþ¤ê¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê99¡½62±©¹õ¡Ê25Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡ÃË»Ò2²óÀï¤Ç¡¢ºòÇ¯Í¥¾¡¤ÇÆ±¹»½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡ÊÊ¡²¬¢¡Ë¤¬±©¹õ¡Ê»³·Á¡Ë¤ò99¡½62¡Ê22¡½15¡¢27¡½8¡¢29¡½21¡¢21¡½18¡Ë¤ÇÇË¤ê3²óÀï¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡Âè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¤Ï±©¹õ¤Î3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤¬Ï¢Â³¤Ç·è¤Þ¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÀè¹Ô¤òµö¤¹Ãæ¡¢Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤Ï¥¨¡¼¥¹¤ÎËÜÅÄÉù°Ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤ä¡¢º£²Æ¤Ë¼ã¼êÃæ¿´¤ÎÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¹ç½É¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿ÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ê1Ç¯¡Ë¤ÎÆÀÅÀ¤Ê¤É¤ÇµÕÅ¾¤·¤¿¡£Âè2Q¤â¹â¤¤¶¯ÅÙ¤òÊÝ¤Ã¤¿¼éÈ÷¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë²¼¤Î¹¶ËÉ¤Ê¤É¤Ç¤âÀï¶·¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤áÅÀº¹¤ò°ìµ¤¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡Âè3Q¤ÏÇòÃ«¤¬9ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¤Û¤«6ËÜ¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¶¼é¤Ç¹×¸¥¤·¤Æ34ÅÀº¹¤Þ¤Ç¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò³ÈÂç¡£ºÇ½ªQ¤â´í¤Ê¤²¤Ê¤¯»î¹ç¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÁ´¹ñÁíÂÎ¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¶ìÇÕ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢¶¯¹ë¤¬½¸¤Þ¤ë18ºÐ°Ê²¼¤Î¡ÖU18¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡×¤Ç¤ÏÂç²ñ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤Ï²áµî4Âç²ñ¤Ç·è¾¡¤Ë3ÅÙ¿Ê¤ß¡¢Í¥¾¡2ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¤ÇÃÏÎÏ¤ò¼¨¤·¡¢¤¤Ã¤Á¤ê16¶¯Æþ¤ê¤·¤¿¡£