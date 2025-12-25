スズキ「新エブリイ」初公開に“反響殺到”！

2025年12月24日、スズキは2026年1月9日から幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催される世界最大級のカスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」における出展概要を公開しました。

今回のスズキブースにテーマは「Life with Adventure」。クルマと共に過ごす時間を“心躍る冒険”へと変える、全9台のモデルが展示されます。

【画像】超カッコいい！ これがスズキ「新エブリイ」です！（7枚）

そのラインナップの中で、「ジムニー」や「キャリイ」といったアイコン的なモデルと並び、現実的かつファミリー層のライフスタイルに深く寄り添う一台として注目を集めているのが、軽ワンボックスのロングセラーをベースにしたコンセプトモデル「EVERY WAGON WANPAKU RIDER（エブリイワゴン ワンパクライダー）」です。

エブリイワゴン ワンパクライダーが描く世界観は、非常に具体的かつ現代的で、想定されたシチュエーションは、「週末に開催されるストライダー（ランニングバイク）レースに参加する家族の姿」。

本来、商用バン譲りの圧倒的な積載能力と効率的なパッケージングで知られる「エブリイワゴン」ですが、本モデルではその実用性を単なる「運搬の道具」としてではなく、家族の週末を彩る「アクティブなギア」として再定義しました。

車内にはレース機材や子どもの遊び道具が満載され、早朝の会場へと向かう高揚感やレース後の団欒をサポートする機能性が、デザインの随所に盛り込まれています。

近年、軽バンを車中泊やキャンプ仕様に改造する「バンライフ」が定着しつつありますが、スズキはそこから一歩踏み込み、特定の趣味や目的を持った家族のリアルな「移動基地」としての可能性を、メーカー自らの手で提案したのです。

そんなエブリイワゴン ワンパクライダーのエクステリアに目を向けると、既存のエブリイワゴンの親しみやすさを残しつつも、アウトドアシーンに映えるタフで快活なカスタマイズが施されています。

特に目を引くのはフロントマスクの大胆な変更でしょう。力強いブラック塗装のグリルや、存在感を増したバンパーデザインが採用されており、これに対しSNS上では「ブラックのグリルがカッコイイ！」「まさに軽バンの王者！」「さすがスズキ純正だけあって上手く作るね〜」といった好意的な反応が見られました。

また、その押し出しの強いデザインから、「次期エブリイは『デリカD：5』のようなタフなイメージになるのかな？」「フロントライトはボルボっぽくて高級感すごい」と、他社のタフなミニバンや輸入車SUVと重ね合わせる声も聞かれます。

一方で、変貌した顔つきに対して「自分はデッカイグリルがちょっと苦手だなぁ…」と、従来通りシンプル路線のデザインを支持する意見も散見され、デザインの方向性に対する議論が活発化しています。

このエブリイワゴン ワンパクライダーの完成度の高さは、単なるショーモデルとしての評価を超え、市販モデルへのフィードバックを期待させるものとなっています。

「このカスタムパーツは純正オプションに追加されるのかな？」「これがエブリイのマイナーチェンジモデルになるってこと？」といった、次期改良や純正アクセサリーへの採用を推測する声も多く、ユーザーの期待値の高さがうかがえます。

事実、エブリイシリーズは長らく“軽キャブバンの王者”として君臨していますが、ライバル車の台頭や電動化の波など、変革の時期を迎えているのも事実。

そうした背景もあり、今回の展示をきっかけに「来年中にはエブリイのBEV（電気自動車）も出るっぽいね！」という電動化への噂や、「ターボ×MTの販売復活を」といった、かつて存在した走りのグレードの復刻を熱望するマニアックな要望も噴出しています。

スズキが提案する「Life with Adventure」の真髄は、荒野だけでなく週末の河川敷や公園といった身近な場所にも冒険の種があることを気づかせてくれる点にあります。

「次のマイナーチェンジが楽しみです」というコメントが象徴するように、この小さなワンボックスカーが示す未来の姿に、多くのファンが熱い視線を注いでおり、エブリイワゴン ワンパクライダーは「自分の生活にも取り入れられる冒険」として強い共感を呼ぶ存在となりそうです。