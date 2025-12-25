なんとまぁ景気の良さそうなデザイン！

G-SHOCKが2026年の干支「午年」に向けて投入してきたGBM-2100CX-9AJRは、想像以上に金ピカなモデルでした。テーマは1日に千里を駆けるとされる伝説の名馬「千里馬」。新年のスタートにふさわしい勢い全開の一本に仕上がっています。

Image: CASIO

ダイアルには精悍な表情の馬を大胆にデザイン。ゴールドIPを施したベゼルにはたてがみが刻まれ、インデックスもゴールドを基調にレッドの差し色があしらわれています。

差し色として使われている赤が、縁起物にありがちな“ただ派手”な印象にとどまらず、千里馬の力強さを感じさせるアクセントになっています。

Image: CASIO

裏蓋や専用パッケージにまで千里馬をあしらう徹底ぶり。

Image: CASIO

ベースは2100シリーズで、重量は72g。G-SHOCKとしてはスリムで、日常使いもしやすいサイズ感を保っています。

耐衝撃構造や20気圧防水に加え、Bluetoothによるスマートフォン連携での時刻自動修正、光で充電できるソーラー充電システムの「タフソーラー」も搭載されています。

Image: CASIO

ケースとバンドにはバイオマスプラスチックを採用。

Image: CASIO

メーカー希望小売価格は4万2900円。万人向けとはいえませんが、観賞用として手に入れても良さそうですね。

