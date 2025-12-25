悲しげな表情の銀二郎とイライザ

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は26日、第13週「サンポ、シマショウカ。」の第65回が放送される。

月照寺での帰り、松野トキ(郄石あかり)は山根銀二郎(寛一郎)からプロポーズを受ける。松野家 みんなを養うと宣言する銀二郎にトキは…。

一方、レフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)はイライザ・ベルズランド(シャーロット・ケイト・フォックス)を自宅に招いていた。ヘブンはイライザに、日 本を離れ2人で一緒に海外で滞在記を書かないかと誘われる。

その夜、銀二郎を花田旅館に 送りに来たトキは、同じくイライザを送りに来たヘブンと再会する。

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキと、異国から来た英語教師、ヘブンの心の交流と夫婦としての歩みを描く。

悲しげな表情の銀二郎(寛一郎)

「ばけばけ」より(C)NHK

イライザ(シャーロット・ケイト・フォックス)の思いは…

「ばけばけ」より(C)NHK

見つめ合う2人はいつ結ばれるのか

「ばけばけ」より(C)NHK

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。