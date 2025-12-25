³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¤É¤¦À¸¤«¤¹¤«¡¡¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¢ª¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ø¡ÚÂè3´üOTTO³ØÀ¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¼¥ßºÇ½ª²ó¡Û
¡¡À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤¬¼çºË¤¹¤ëÂè3´ü¡ÖÀ¾¥¹¥ÝWEB¡¡OTTO¡ª³ØÀ¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¼¥ß¡×¤Ï12·î¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¼õ¹ÖÀ¸¤ÏÁ´8²ó¤Î¹ÖºÂ¤ËÆÃÊÌÊÔ¤â²Ã¤¨¤ÆÌóÈ¾Ç¯´Ö¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë³Ø¤Ó¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£Âç³Ø¤ä³ØÇ¯¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤ÆÆÀ¤¿·Ð¸³¡¢ÃÎ¼±¡¢ÃÎ¸«¤òº£¸å¤Ë¤É¤¦À¸¤«¤¹¤Î¤«¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜ»Ø¤¹º£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¡¢°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¢£½¤Î»¾Ú¤ò¼ê¤Ë
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½ª²ó¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢ÀïÎ¬¶É¤ÎÃÓÅÄ¶¿¶ÉÄ¹¤«¤é°ì¿Í¤º¤Ä¤Ë½¤Î»¾Ú¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£ÃÓÅÄ¶ÉÄ¹¤Ï¡¢¥¼¥ßÄ¹¤òÌ³¤á¤ë»ÔÀî·½Ç·²ð¡¦ÆüËÜ·ÐºÑÂç¶µ¼ø¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼õ¹ÖÀ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤³¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤òº£¸å¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè3´ü¤Ï¡¢Âç³Ø¤ä³ØÇ¯¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿23¿Í¤¬»²²Ã¡£5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤«¤é¹Ö»Õ¤ò¾·¤¡¢±Ä¶ÈÌÌ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ë¤ª¤±¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Îà¶¯¤µá¤ò³Ø¤ó¤À¡£8·îËö¤Ë¤ÏËÜµòÃÏ¤Î¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤òË¬¤ì¡¢11·î¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë´ë²è¤ò¥°¥ë¡¼¥×¤´¤È¤Ë¹Í°Æ¤·¡¢µåÃÄ¤ËÄó°Æ¤·¤¿¡£ÀË¤·¤¯¤âËÜÈÖ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢µåÃÄ¿¦°÷¤äÃ´Åö¼Ô¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿Íºà¤ÎÂæÆ¬¤ò
¡¡½é²ó¤«¤é3´üÏ¢Â³¤Ç¥¼¥ßÄ¹¤òÌ³¤á¤¿»ÔÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é²¿¤è¤ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤´¤È¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¤òÀß¤±¤¿ºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡¢»ÔÀî¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤Î°Õ¸«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ç¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë»ÔÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢º£´ü¤â³Æ¼ï¤Î¶¥µ»¤Ë´Ø¤ï¤ë¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¡¢¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¹ÖµÁ¤ò¿Ê¤á¤¿¡£Í¥¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¼õ¹ÖÀ¸¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¼¥ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë¿·¤¿¤Ê¿Íºà¤ÎÂæÆ¬¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¼¥ß¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤òÀ¸¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤·Á¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢°ú¤Â³¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¢£¹Ö»Õ¿Ø¤«¤é¤â¥¨¡¼¥ë
¡¡ºÇ½ª²ó¤Ë¤Ï¡¢Âè4²ó¤Ç¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤¿¿Íµ¤¥µ¥Ã¥«¡¼Ì¡²è¡Ö¥¢¥ª¥¢¥·¡×¤Î¼èºà¡¦¸¶°Æ¶¨ÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¶å½£»º¶ÈÂç¿Í´Ö²Ê³ØÉô¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ò¹¯²Ê³Ø²Ê¤Î¾åÌîÄ¾É§¶µ¼ø¤â¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶å½£¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡ÖBrew¡¡SAGA¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Öº´²ì¡×¡Êº´²ì¸©¼¯Åç»Ô¡Ë¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹µÜ¾ëÎ¼¤µ¤ó¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à7¿ÍÀ©¥é¥°¥Ó¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃÛ¾ë¾»Âó¤µ¤ó¤â»²²Ã¡£¥¼¥ß¤Î±¿±Ä¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¹Ö»Õ¤âÌ³¤á¤¿2¿Í¤â¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤à¼õ¹ÖÀ¸¤¿¤Á¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡3´ü¤Î³èÆ°¤ò½ª¤¨¤¿¼õ¹ÖÀ¸¤«¤é¤Ï¡¢º£¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¤ä±¿±Ä¡¢¼èºà³èÆ°¤Ø¤Î°ÕÍß¤Ë²Ã¤¨¡¢µ¯¶È¤òÌÜ»Ø¤¹À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£2026Ç¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¼¥ß¤Ç¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¤¿ÃÎ¼±¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£ÍèÇ¯¤â¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£