「復活キター！」「風物詩が帰ってきた」６年ぶり！“朗報”に日本サッカーファン歓喜。「８月開幕でかなり早いスケジュール」という声も
日本サッカー協会が12月25日、2026年に開催する第106回天皇杯は８月に開幕し、決勝戦を2027年１月１日にMUFGスタジアム（国立競技場）で実施すると発表した。
MUFGスタジアム（国立競技場）での開催は４年連続、元日開催は第100回大会以来６年ぶり。第101回以降の決勝は以下の日程で行なわれていた（会場／優勝チーム）。
第101回 2021年12月19日（国立競技場／浦和レッズ）
第102回 2022年10月16日（日産スタジアム／ヴァンフォーレ甲府）
第103回 2023年12月９日（国立競技場／川崎フロンターレ）
第104回 2024年11月23日（国立競技場／ヴィッセル神戸）
第105回 2025年11月22日（国立競技場／FC町田ゼルビア）
この発表を受け、ファンから「復活キター！」「天皇杯元日決勝帰ってくる！」「正月の風物詩が帰ってきた感じ」「秋春制移行によって、元日決勝への弊害がほぼなくなった」「８月開幕で元日決勝ってかなり早いスケジュールやな」といった声が上がっている。
なお、Jリーグは春秋制から秋春制へ移行。2026年は半年の短縮シーズンで、その後に2026-27シーズン（J１は2026年８月開幕、2027年６月閉幕）が繰り広げられる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
