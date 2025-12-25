加藤茶、“息子”と笑顔で2ショット「お似合い」「いい笑顔!!!」
ザ・ドリフターズの加藤茶（82）が25日、前日に最終回を迎えたテレ東ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』で共演した歌手・オーイシマサヨシ（大石昌良、45）のXに登場。笑顔の“親子”ショットが公開された。
【写真】「お似合い」「いい笑顔!!!」スーツ姿で“息子”オーイシマサヨシと笑顔の加藤茶
同作で加藤はアパレル商社・TAKASHIROの前社長・高代慶太郎役を、オーイシは慶太郎の息子の慶次郎役をそれぞれ演じた。またオーイシは主演の鈴木愛理が歌う主題歌「一生☆キミ推し」も手掛けた。
オーイシは「加藤茶さんと!!!!!!ドラマ『推しが上司になりまして〜フルスロットル〜』最終話ありがとうございました!!!!!」のコメントとともに、スーツ姿の加藤とうれしそうに両手でピースをする自身の2ショットをアップ。
この投稿にフォロワーからは「オーイシさんすっごく嬉しそうで可愛いです!!!!!」「まさかお二人のツーショットを拝める日がくるとは!!」「お写真ステキです」「お茶目な加藤茶さんと親子というのはお似合いでしたー！」「いい笑顔!!!」などのコメントが寄せられている。
