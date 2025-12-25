12月17日放送のライオンズエクスプレスでは、引き続き埼玉西武ライオンズの山田陽翔投手にインタビューした模様を放送した。来シーズンの目標を訊いた。

――今シーズン通して山田投手のピッチングを見ていたのですが、代名詞といえばフォークなのではないかなと思います。落差や精度というところが一つ高いレベルでやっているなと思いまして、そのあたりはご自身でどのように感じていますか?

山田「フォークの落差には自信があります。ウイニングショットにも使える球ではあるのですが、その球だけに頼らず、バランスよくいろいろな球を投げていきたいです」

――バッターの手元であれだけの落差が出るフォークですが、投げるコツはありますか?

山田「人より握り幅は大きいです」

――指を広めに開いて挟むということですよね?

山田「そうですね。ガッツリ挟みます」

――他の投手と比べても自分の握り幅が広いなという実際はありますか?

山田「ライオンズぐらいしかわからないのですが、広い方ではあるのかなと思います」

――チームの中での役割はどう考えていますか?

山田「中継ぎは豊田（清、1軍投手チーフコーチ）さんからいつも言われるのですが、行けって言われたときに行くだけなので、行けって言われたら行きます」

――中継ぎの準備という部分で大切にしていることはありますか?

山田「ちょっと作るということはできるだけ心がけています」

――結構早めに準備に入るという感じですか?

山田「山田作ってと言われたらすぐに2～3球投げて座らせるぐらいの感じでは入れています」

――特に大きな怪我もなく、今シーズン走りきりましたが、体作りのレベルも上がってきたのではないですか?

山田「今ようやくシーズンが終わって、筋肉痛などを気にせずウエイトトレーニングができているので、筋量アップにも取り組んでいます」

――体重増加とかフィジカル面でステップアップした部分はありますか?

山田「投げるのがメインになったので、思ったよりもできなかったというのが正直なところなのですが、その中でもパフォーマンスが落ちなかったので、そこはよかったかなと思います」

――このキャンプで何かステップアップしたことや、成長したことはありますか?

山田「ウエイトはよくできていますし、筋量が上がって体脂肪が減っていて、いいバランスになってきているというか、理想の目標を立てているところに向かっている途中です」

――体作りに関しては順調ということですね?

山田「順調です」

――来シーズンの目標とか、来シーズンこんなピッチングがしたいとか、細かい結果でも構わないのですが、目指しているところを教えてください。

山田「まずは来シーズンも1年間1軍で戦い抜いて、その中でチームの勝利に貢献できる登板をどんどん増やしていきたいです」

――来シーズンの意気込みをお願いします?

山田「キャリアハイを更新できるように頑張っていきます」

※インタビュアー：文化放送・小宅世人アナウンサー