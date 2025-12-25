水ダウ「名探偵津田」キスシーン話題の美女、入浴ショット公開「眠気吹き飛んだ」「色っぽい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/25】女優の森山未唯が12月25日、自身のInstagramを更新。入浴中のショットなどを公開し、反響が寄せられている。
【写真】水ダウ「名探偵津田」で話題の美女「色っぽい」入浴ショットで美ボディ解放
森山は「本日12／25（木）発売のヤングジャンプに掲載されています」と雑誌への掲載を告知し、「デジタル写真集『諸説、入り乱れて。』も発売中なのでチェックしてください」とアピール。TBS系バラエティ番組「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜22：00〜）の人気企画「名探偵津田」での役柄に触れ、「なんと名探偵津田の理花ちゃん×森山未唯のコラボした撮影 楽しかったです」と撮影を振り返った。
投稿では、誌面グラビアカットを多数公開。岩風呂に浸かりながらカメラを見つめて微笑む入浴カットでは、湯船に身を委ね、色香を漂わせている。
この投稿に、ファンからは「眠気が吹き飛んだ」「美しくて見惚れました」「お風呂ショットの透明感がすごい」「理花ちゃんとのコラボ最高です」「色っぽくてドキドキする」といった声が寄せられている。
森山は2000年3月14日生まれ、東京都出身。幼い頃から子役として活動し、2025年12月24日放送の「名探偵津田」企画では探偵に扮したお笑いコンビ・ダイアン津田篤宏とのキスシーンが話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「名探偵津田」森山未唯、入浴中ショットなど公開
◆森山未唯の投稿に反響
