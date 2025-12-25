2日後の12月27日に開催が迫る日本最大のポーカー大会「ジャパン・オープン・ポーカー・ツアー」（JOPT）が、警察から違法性が指摘されているデジタル通貨「ウェブコイン」を賞品として取り扱うことを中止することが「デイリー新潮」の取材でわかった。25日中に運営会社が公式発表する。開催直前の大きなルール変更で、全国から2万人以上が参加すると言われる大型イベントで混乱が生じる可能性もある。

警視庁が「ポーカーブーム」の規制に動き始めた

日本で起きている空前のポーカーブーム。繁華街に急増した「アミューズメントカジノ」とともにポーカーを楽しめる場として活況を呈しているのが、大規模会議場などを貸し切って開催される「ポーカー大会」である。さまざまな団体が次々と参入し、今や毎月のように東京や大阪などの大都市で数千人規模の大会が催されている。

その中で最も権威ある大会と言われているのがJOPTだ。2011年から開催されており、主催は「一般社団法人日本ポーカー協会」。運営する「ジャパン・オープン・ポーカー・ツアー」社は、日本で初めて本格的なアミューズメントカジノを展開に成功した「ハンターサイト」社のグループ企業である。近年は東京・大阪・札幌などの大都市で2カ月に一度くらいのペースで開催され、年間で延べ10万人以上が参加してきた。

その東京大会が、12月27日の開催が迫る中、ピンチに陥っているのだ。理由は〈プライズ総額5億円相当〉と謳い、上位入賞者に付与してきたデジタル通貨「ウェブコイン」。警視庁が開催直前になって「違法性がある」と“待った”をかけたのである。

「今月、警視庁が都内のアミューズメントカジノ店80店舗に一斉立ち入り検査に入り、ウェブコインの取り扱いをやめるよう指導を行ったことに伴う措置です」（業界関係者）

2日で750万円も負ける“悲劇”も

警視庁が問題視しているのはウェブコインの「換金性」である。

「表向きは海外トーナメントや国内アミューズメントの利用費などに使えるポイントとして付与すると説明されているのですが、ウラには買取業者がいて、事実上、換金できる仕組みになっているのです」（同）

ウェブコインの蔓延により、表向きはゲームセンターと同じ風営適正化法5号営業として堂々と看板を出してきたアミューズメントカジノが「裏カジノ化」している実態を今年4月、初めて伝えたのがデイリー新潮である。

今年２月、六本木のアミューズメントカジノで夜な夜な繰り広げられていた「リングゲーム」と呼ばれるウェブコインを賭けたポーカーで、手取り30万円程度の20代のサラリーマンが、たった2日で750万円も負ける“悲劇”が起きたのだ。

運営会社は「予定通り開催します」

5月、ウェブコインは国会でも取り上げられた。内閣委員会で質問に立った水沼秀幸衆議院議員が語る。

「デイリー新潮の記事を読んで衝撃を受けました。アミューズメントカジノや大会で行われているポーカーがオンラインカジノ同様、ギャンブル依存症の入り口になることを最も危惧しています。ポーカーを楽しみたい愛好家たちのためにもいち早く警察が適切な指導を行い、健全化させることが喫緊の課題で、我々国会議員も法整備を急ぐ必要があります」

大会を運営しているジャパン・オープン・ポーカー・ツアー社にウェブコインの取り扱いをどうするつもりか質問状を送ると、25日午後2時過ぎ、次のような回答が届いた。

〈昨今の業界を取り巻く状況を踏まえ、当面の運用判断として、今回開催するJOPTを含め、弊社主催イベントにおいては、ウェブコインの付与を見送る対応といたしました。なお、入賞者への対応を含めた詳細な開催形式につきましては、関係各所との調整を経た上で、本日、公式ホームページにて発表いたします〉

運営関係者は「警察当局の指導を仰ぎながら、予定通り開催する」と主張しているが、これで社会のコンセンサスを得たと言えるのかどうかは、今後議論を呼びそうだ。運営側は「入賞者に出すプライズは、集めた広告費から『選手契約』として出す。客から集めた参加費は会場の運営費にすべて充当し、プライズには一切使っていない」という理屈で、賭博罪には該当しないと主張しているが、法律面から見ると「グレー」である。実際、JOPTに限らず、現在、国内で開催されているポーカー大会は実態として「ギャンブル大会」になっている側面がある。

「マインドスポーツとしての栄誉を求めて参加しているプレイヤーもいますが、『賞金』目当てで参加しているギャンブラーも大勢いる。熱くなったプレイヤーは開催期間中にで平気で100万円以上を注ぎ込みますし、会場のそこかしこで顔を真っ赤にした敗退者が“取り返したい”と友達を探して無心に走るのもよく見る光景。参加者は出場権利をゲットするため、全国のアミューズメントカジノで行われてきた『予選』ですでに数万円以上の大金を払ってきた。運営側がウェブコインの代わりに何を『賞品』として掲げるか次第で、『話が違う』と暴動も起きかねません」（アミューズメントカジノ経営者）

はたして本当にお上の“お墨付き”を得た上で、「マインドスポーツの祭典」は無事開催できるのだろうか。

デイリー新潮編集部