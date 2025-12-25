クリスマスの次は…シャトレーゼ「新春スイーツ」一覧 おみくじだるま＆栗きんとんモンブランも【詳細・価格】
シャトレーゼは、全国の店舗で「新春スイーツ」を12月29日から期間限定販売する。
【写真】気になる…賀正ケーキ おみくじだるま、栗きんとんモンブラン
2026年の干支「午（うま）」をモチーフにしたプリンアラモードをはじめ、縁起の良いだるまをあしらったケーキや、色とりどりのフルーツを華やかに飾った豪華なデコレーションケーキなど、新年の幕開けにふさわしい「新春スイーツ」がそろった。
来年1月3日まで期間限定・数量限定での販売となる。なお、年末年始の営業時間は店舗によって異なる。
【新春を華やかに彩るデコレーションケーキ】
■2つの味が楽しめるスイーツパレードデコレーション
お正月らしい雰囲気のデコレーションケーキ。ダイス苺をサンドした苺のケーキと、ホワイトチョコクリームをサンドしたチョコケーキの2種類を組み合わせ、みずみずしいフルーツを立体的に飾り付けた。さらに鏡餅をイメージしたケーキをのせ、新春ならではの華やかさを演出。2つの味を一度に楽しめる、満足感のある一品。
価格：4500円（税込4860円）17センチ×16センチ
■ニューイヤー アソートデコレーション
8種類のケーキを一度に楽しめるケーキ。苺みるく、ホワイトチョコレート、パリパリチョコレート、チョコバナナ、抹茶、ミックスベリー、レアチーズ、マロンの8種類を1個ずつ詰め合わせた。干支の「午（うま）」をはじめ、獅子舞や招き猫のお菓子をあしらい、新春らしいおめでたい装いに仕上げている。取り分けしやすいアソートタイプのため、年末年始の集まりにもおすすめ。
価格：3908円（税込4220円）直径17センチ（8カット）
■2026 HAPPY NEW YEAR デコレーション
色鮮やかなフルーツとお正月飾りをあしらったデコレーションケーキ。ふんわりと焼き上げたスポンジで、口どけの良いホイップクリームとフレッシュ苺をサンドし、仕上げにりんご、キウイフルーツ、オレンジ、ブルーベリー、苺などのフルーツをたっぷりと飾った。果実のみずみずしさが口いっぱいに広がる、華やかな一品。
価格：2204円（税込2380円）直径14センチ
【新春のひとときを気軽に楽しめる小物ケーキ】
■かわいい干支のプリンアラモード
お正月限定、2026年の干支「午（うま）」をモチーフにしたプリンアラモード。ココアスポンジに、ホイップクリーム入りカスタードクリームと焼きプリンを重ね、オレンジ、キウイフルーツ、ブルーベリーなどのフルーツと、チョコクリームで作った「うま」をあしらった。卵の風味豊かなプリンとフルーツのみずみずしい味わいが口いっぱいに広がる。
価格：528円（税込570円）
■賀正ケーキ おみくじだるま
新年の運だめしにぴったりな、だるまモチーフのケーキを今年も用意。カカオの香り豊かなチョコプリンの上に、甘酸っぱく濃厚な苺ホワイトチョコムースを重ね、真っ赤な苺ナパージュとチョコで愛らしいだるまの形に仕上げている。飾りプレートには「大吉」「吉」「中吉」のいずれかが隠され、おみくじを引くワクワク感を大人から子どもまで楽しめる。
価格：500円（税込540円）
■賀正ケーキ 栗きんとんモンブラン
金運や勝運を象徴するお正月の縁起物「栗きんとん」をイメージした、新春限定のモンブランケーキ。やさしい甘さのカスタード入りホイップクリームと、シンプルなホイップクリームの中に、栗の甘露煮を加え食感のアクセントをプラス。さらに、上品な甘味と香りを楽しめるなめらかな黄栗クリームで包み込み、贅沢で味わい深いモンブランに仕上げた。
価格：454円（税込490円）
