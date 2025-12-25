阪神は「Family with Tigers Supported by Joshin」で着用したユニホームのチャリティーオークションで挙げた収益金などを、西宮市に寄付したことを25日に発表した。寄付金は「子育て家庭ショートステイ事業」や「子ども食堂事業」などにあてられる。球団を代表し、マスコットのトラッキーとキー太が石井登志郎市長から感謝状を贈られた。

今季まで選手会長を務めた中野は、球団を通じて「今年で4年目を迎え、今シーズンはアイボリー色のユニホームを着用し、ご家族でお楽しみいただけるさまざまなイベントを実施いたしました。また、昨年に引き続き、チャリティオークションの収益金を西宮市の子ども・子育て世帯支援事業へ寄付させていただきました。子どもたちとそのご家族が、笑顔あふれる毎日を過ごせることを願い、今後もこのような取り組みを継続し、ご家族をサポートしてまいります。最後に、今回のチャリティオークションにご協力いただいたファンの皆さまに、心より御礼申し上げます」と談話を寄せた。

オークションの収益金は、一部経費を除いて、「日本財団子どもサポート基金」にも寄付する。